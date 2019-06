ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Iltorna a guidare il paese dopo 20 anni e Antti Rinne è il premier socialdemocratico delfinlandese. Ma quello che sorprende della formazione delesecutivo è che è a maggioranza femminile: su 19 ministri, 11. Il partito socialdemocratico, il partito di centro, i verdi, la sinistra e il Partito popolare svedese dellaavevano concluso un accordo lunedì dopo settimane di colloqui intensi e ora dal Parlamento è arrivata la fiducia. Quello di Rinne è diventato il primo partito nelle elezioni del 14 aprile, vinte di misura sui populisti dei Veri Finlandesi. Al centro della campagna elettorale, come è successo in Danimarca, i temistati la lotta al cambiamento climatico e la difesa del generoso modello di welfare invidiato in tutto il mondo, ma indebolito da anni di austerità sotto ildi centrodestra dell’ex premier ...

Giocoleria1 : RT @fattoquotidiano: Finlandia, nel nuovo governo di centrosinistra più donne che uomini: sono 11 su 19 ministri - Noovyis : Un nuovo post (Finlandia, nel nuovo governo di centrosinistra più donne che uomini: sono 11 su 19 ministri) è stato… - Marinamas : RT @fattoquotidiano: Finlandia, nel nuovo governo di centrosinistra più donne che uomini: sono 11 su 19 ministri -