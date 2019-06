Film horror e thriller in uscita a giugno 2019

gqitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Conl'estate è arrivato e con esso anche il caldo? Per gli amanti del brivido, anche in senso lato, la programmazione cinematografica del mese propone cinque titoli per abbassare la temperatura. Tra remake di classici, novità e, spunta anche la comicità dark di The Dead don't Die di Jim Jarmush. Ecco i cinqueda paura in. Polaroid – in sala: dal 6Dai produttori di The Ring e Final Destination, ildel regista norvegese Lars Klevberg è la versione cinematografica di un suo corto del 2015, in cui una vecchia macchina fotografica Polaroid SX-70 ritrovata da due adolescenti diventa il mezzo con cui uno spirito diabolico torna in vita per portare a termine il suo piano di morte e distruzione. Climax – in sala: dal 13Presentato al Festival di Cannes 2018, arriva finalmente anche ...

pottsmvu : come nei peggio film horror, c’è sempre il sequel - LorenzoPilia : RT @game_happens: ??? Oggi in ?? #Papille: la storia dei videogiochi rivolti alle ragazze, i film horror femminili come resistenza al patriar… - edoludo : RT @stefanocarlo2: @FabrizioDalCol La resistenza delle toghe rosse è il titolo di un film horror. Più che resistenza, è una truce storia di… -