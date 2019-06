Fifa | arrestato a Parigi il vicepresidente Ahmad Ahmad | l' accusa è di corruzione

Calcio - arrestato il vicepresidente della Fifa : Ahmad Ahmad fermato a Parigi per corruzione : A Parigi è stato arrestato il vicepresidente della Fifa Ahmad Ahmad . Il funzionario, che ricopre anche il ruolo di Presidente della Caf (la Confederazione Africana), sarebbe stato inquisito per corruzione . La Fifa al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione, la notizia arriva all’indomani della conferma di Gianni Infantino alla Presidenza dell’ente sovrano del Calcio internazionale e alla vigilia dei Mondiali di Calcio ...

Arrestato per corruzione il vicepresidente della Fifa Ahmad Ahmad : Il vicepresidente della Fifa, nonché presidente della Caf (la Confederazione africana) Ahmad Ahmad è stato Arrestato a Parigi, alla vigilia della Coppa del Mondo femminile che prende il via domani nella capitale francese. Secondo le informazioni, il dirigente sarebbe inquisito per corruzione. "La Fifa non è a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine e pertanto non è in grado di esprimere alcun commento specifico", la nota della ...