Fca | salta la fusione con Renault Decisiva l' opposizione di Macron | titolo Fiat Chrysler

Fca -Renault - ecco perché è saltato l’accordo sulla fusione : Salta la fusione Fca-Renault , e il titolo a Wall Street perde il 3,7%. Dopo che per ben due volte il cda della casa francese non è stato in grado di prendere una posizione netta sulla proposta di aggregazione presentata da Fca, il gruppo presieduto da John Elkann ha deciso di far saltare la trattativa. ecco le motivazioni...

Renault-Fca - le nozze saltano. La Francia blocca tutto e Torino ritira la proposta : “Il Cda non è stato in grado di prendere una decisione a causa dell’auspicio espresso dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un consiglio ulteriore”. Questa, in parte, la breve nota diffusa al termine del secondo consiglio di amministrazione di Renault, convocato per proseguire l’analisi della proposta di fusione avanzata da FCA la scorsa settimana. Non si è fatta attendere la risposta di Torino, ...