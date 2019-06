Fca ritira la proposta di fusione per Renault | «Niente condizioni politiche»

Fca ritira proposta di fusione con Renault : «Non ci sono condizioni politiche». Titolo giù : Fca ritira la proposta di fusione per Renault per «mancanza delle condizioni politche in Francia». Il ritiro della proposta è arrivato dopo che il consiglio del gruppo Renault...

Fca ritira la proposta di fusione con Renault : "Non ci sono le condizioni politiche in Francia" : Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles questa notte, dopo una lunghissima giornata, ha divulgato una nota con cui ha annunciato il ritiro della proposta di fusione con Groupe Renault. Nella nota si legge:"Il Cda ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe Renault. Fca continua a essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ...

Fca ritira la sua proposta per la fusione con Renault : “In Francia non ci sono le condizioni politiche” : Il consiglio di amministrazione di Renault "non è stato in grado di adottare una decisione" sul progetto di fusione proposto da Fca "a causa della richiesta avanzata dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un successiva riunione del Consiglio". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla casa automobilistica al termine del Cda durato circa 6 ore. Nel corso della riunione, "si è continuato ad esaminare con interesse la ...

Renault-Fca - le nozze saltano. La Francia blocca tutto e Torino ritira la proposta : “Il Cda non è stato in grado di prendere una decisione a causa dell’auspicio espresso dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un consiglio ulteriore”. Questa, in parte, la breve nota diffusa al termine del secondo consiglio di amministrazione di Renault, convocato per proseguire l’analisi della proposta di fusione avanzata da FCA la scorsa settimana. Non si è fatta attendere la risposta di Torino, ...

