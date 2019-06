Fca-Renault | Macron sapeva e aveva detto sì

Sindacati e opposizioni contro il Governo sulla trattativa Fca-Renault : A detta di tanti, dai Sindacati alle opposizioni, il Governo italiano è il grande assente nella partita Fca-Renault. Il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, già finito in questi giorni sulla graticola per i tanti dossier, trascurati e finiti male (da Whirlpool a Ilva), invece teorizza addirittura che questa sarebbe la scelta giusta. «L’esito dei ...

Elkann ai dipendenti Fca - "Era irragionevole andare avanti con Renault" : John Elkann, presidente di FCA, ha inviato una lettera ai dipendenti del gruppo in merito alla proposta di fusione con la Renault, spiegando i motivi del ritiro dellofferta avvenuto nelle scorse ore. La scelta di interrompere il dialogo non è stata presa con leggerezza ha scritto Elkann in un passaggio della missiva - ma con un obiettivo in mente: la protezione degli interessi della nostra società e di coloro che lavorano qui, tenendo ...

La non fusione tra Fca e Renault e l'incontro tra Salvini e Di Maio : Draghi sui minibot: "O sono moneta o sono debito". Insomma, non ci sono terze vie, tranne una, che aggiungiamo per farvene parlare a cena: sono una idiozia e anche pericolosa. E poi, costretto dalle domande sull'Italia, deve nuovamente parlare di un singolo paese e spiegare che il problema di Palazz

Fca-Renault - In Borsa escono sconfitti i francesi : La Borsa ha emesso un suo primo verdetto sulla mancata fusione tra la Fiat Chrysler Automobiles e la Renault. A subire le maggiori perdite sono stati i francesi: le azioni della Losanga hanno aperto la seduta a Parigi in calo dell8% per poi chiudere con un -6,82%. Al contrario il titolo FCA non solo ha limitato le perdite rispetto a un avvio di scambi in sofferenza (-3,62%) ma ha registrato, alla fine delle contrattazioni, un rialzo marginale ...

Elkann : alt a Renault nell'interesse Fca : 18.49 La scelta di Fca di interrompere il dialogo con Renault "non è stata presa con leggerezza" ma con l'obiettivo della "protezione degli interessi della nostra società".Così il presidente Fca, Elkann, in una lettera ai dipendenti. "Ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi.Quando però diventa chiaro che le conversazioni sono state portate fino al punto oltre il quale diventa irragionevole spingersi, è necessario ...

Fca-Renault - Giulio Tremonti : "Non stupiamoci di Macron" : “Non c’è ragione di particolare stupore per quanto è successo in Francia. E’ il riflesso, se si vuole un’application, di un modello economico-industriale che non è esclusivo della Francia, ma diffuso in larghe parti dell’Europa continentale, a Parigi come Berlino. A Berlino c’è l’ “economia sociale di mercato”, a Parigi la presenza diretta dello Stato ...

Fca-Renault - Il nostro commento sul mancato accordo - VIDEO : Perché il matrimonio tra il Gruppo FCA e la Renault non s'ha da fare? Quali sono stati gli elementi che hanno reso impossibile l'accordo tra i due costruttori, che avrebbe potuto cambiare il panorama automobilistico mondiale? il nostro direttore Gian Luca Pellegrini e il vicedirettore Fabio De Rossi fanno il punto sulla notizia del giorno e spiegano quali scenari si possono prospettare ora. Guarda il loro VIDEOcommento.

Fca - Elkann : stop al dialogo con Renault per proteggere i nostri interessi : Sembrava che tutto fosse fatto e si aspettava solo la conferma dell’orario e la fissazione di una location adeguata per la conferenza stampa. Invece la situazione è precipitata nel giro di poche ore...

Fca-Renault - Il commento dalla redazione sul mancato accordo - VIDEO : Perché il matrimonio tra il Gruppo FCA e la Renault non s'ha da fare? Quali sono stati gli elementi che hanno reso impossibile l'accordo tra i due costruttori, che avrebbe potuto cambiare il panorama automobilistico mondiale? il nostro direttore Gian Luca Pellegrini e il vicedirettore Fabio De Rossi fanno il punto sulla notizia del giorno e spiegano quali scenari si possono prospettare ora. Guarda il loro VIDEOcommento.

Fca Renault : ultime notizie fusione - salta l’accordo. Ecco i motivi : Fca Renault: ultime notizie fusione, salta l’accordo. Ecco i motivi Fumata nera per l’accordo di fusione FCA Renault. Una trattativa che andava avanti da tempo è così sfumata definitivamente in maniera repentina, con l’ombra dell’azione politica francese. Almeno, questo è ciò che trapelerebbe dal comunicato di FCA, nel quale si parla di condizione politica mutevole. È ancora impossibile ricostruire la cronologia degli ...

Fca ritira proposta di fusione con Renault : «Mancano condizioni politiche». Titolo giù - poi recupera : Fca ritira la proposta di fusione per Renault per «mancanza delle condizioni politche in Francia». Il ritiro della proposta è arrivato dopo che il consiglio del gruppo Renault...

Fca ritira la proposta di fusione con Renault | Ma il ministro francese apre uno spiraglio : "Vedremo - trattative potrebbero riprendere" : Prima la decisione notturna presa dopo il nuovo rinvio chiesto dal board della casa francese dopo il pressing del governo di Parigi, poi una nuova fase. "Le trattative potrebbero riprendere nei prossimi tempi, vedremo". Dice il ministro francese per i Conti Pubblici, Ge'rald Darmanin

Salta la fusione tra Fca e Renault «Incomprensibile il governo francese» Tutto in fumo in 10 giorni : ecco perché : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione

Motori – Mancata fusione Fca-Renault : ecco l’ultimo comunicato del Gruppo francese : Il Gruppo Renault rilascia un comunicato stampa ufficiale che comunica il rammarico per il mancato accordo con FCA Il Gruppo Renault esprime il suo rammarico per non poter approfondire la proposta di FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Siamo grati a Nissan per l’approccio costruttivo adottato e desideriamo ringraziare FCA per gli sforzi compiuti nonché i membri del Consiglio di Amministrazione di Renault per la fiducia. Riteniamo che questa ...