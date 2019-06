Fca-Renault | Landini ad Affari | Governo assente anche nell' auto

Fca-Renault - Le tappe dell'operazione sfumata : La fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault rischia di diventare una grande occasione persa in un processo di consolidamento del settore che stenta a partire, nonostante gli auspici e le previsioni di molti osservatori del mercato. Tutto è partito a fine maggio, con l'entusiasmo per un'operazione da molto considerata come uno spartiacque per il futuro delle quattro ruote, perché poneva le basi per la creazione del maggiore gruppo ...

Fca-Renault - Francia : chiesti solo 5 gg. : 13.12 Sull'ormai tramontata fusione tra Fca e Renault, i francesi affermano che il fallimento non "ha nulla a che fare"con "interventi politici" di Parigi e che loro non hanno "chiuso nessuna porta". Fonti del ministero francese dell'Economia dicono che Parigi ha solo espresso "l'auspicio che si disponesse di altri 5 giorni per solidificare e assicurare il sostegno" di Nissan all'operazione."Fca non ha voluto aspettare questo tempo e ha deciso ...

Motori – Fusione saltata tra Fca-Renault - il ministro Francese Le Maire : “prendo atto del ritiro” : Fusione saltata, il ministro dell’Economia Del Governo Francese Bruno Le Maire: “prendo atto del ritiro… Lo Stato si e’ dimostrato aperto e ha lavorato in modo costruttivo con le parti” Oggi, dopo l’avvenuta ricezione del comunicato FCA che ritirava la proposta di Fusione con Renault, il ministro dell’Economia Francese Le Maire, ha fatto sapere di aver preso atto della notizia. il ministro Bruno Le ...

Salta fusione Fca-Renault. Il titolo risale «Incomprensibile il governo francese» Tutto in fumo in 10 giorni : ecco perché : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione

Motori – Fusione saltata tra Fca-Renault - il vice-Premier Di Maio : “non sempre fa bene intervenire” : Fusione saltata tra FCA-Renault, il vice-Premier Di Maio: “Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza” “Questa vicenda dimostra che quando la politica cerca di intervenire nelle vicende economiche non sempre fa bene. Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e vice premier Luigi Di Maio, ...

Motori – Fusione saltata tra Fca-Renault : Frattoianni dice : “accordo mancato…governo italiano non pervenuto” : Accordo mancato FCA-Renault, Frattoianni di Sinistra italiana: “il governo italiano sta a guardare… i ministri del nostro Paese sono impegnati a farsi la guerra fra loro… mentre l’Italia affonda” “Parafrasando Cronin ‘…e il governo italiano sta a guardare’. Purtroppo di stelle non se ne vedono, mentre le multinazionali presenti in Italia fanno a gara a scappare dall’Italia facendo ...

Fca rompe con Renault ma non può fare a meno di un partner. Ecco perché : Fca, stop a fusione con Renault. "Mancano condizioni politiche"Il mancato accordo tra Renault e FCA riporta il gruppo diretto da Mike Manley alla ricerca di un partner di spessore. La missione è chiara: trovare un alleato dotato delle tecnologie necessarie per sviluppare il lungo elenco di modelli annunciato lo scorso giugno dallo scomparso Sergio Marchionne e successivamente confermato dal suo successore...

La Borsa punisce più Renault che Fca : il titolo sprofonda a Parigi : Nella notte Fca ha diramato un comunicato per ritirare la proposta non vincolante per un'aggregazione alla pari...

Rottura Fca-Renault - gli errori degli Agnelli-Elkann e un fallimento di sistema : Nel cuore della notte la Fca ha dunque ritirato la proposta di fusione alla pari con Renault. Questa operazione, sulla cui opportunità strategica e sulla cui effettiva realizzabilità esistevano peraltro rilevanti criticità industriali, finanziarie e tecnologiche, si è rivelata prima di tutto un fallimento di sistema. Fca ha ritirato la proposta imputando, nella sua nota formale, questa scelta alle mutate «condizioni politiche»...

Motori – Fusione Fca-Renault : salta tutto : “non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche” : FCA-Renault: è ufficiale la FCA indispettita dalle continue pretese, da prima donna, del governo francese, ritira ufficialmente la proposta di Fusione avanzata il 27/05 Come avevamo preannunciato qualche giorno fa le trattative tra FCA e Renault sembravano essersi arenate. Dopo la riunione di Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault conclusasi nella nottata di oggi con l’ennesimo buco nell’acqua, John Elkann presidente ...

Salta fusione Fca-Renault. Il titolo risale «Incomprensibile il governo francese» : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione

Fca-Renault - la Francia ha tenuto il punto per difendere il suo piano di sviluppo nell’auto. Legato a doppio filo a Nissan : Parigi fa la voce grossa sulle nozze tra Renault e Fca. Ma Torino non ci sta e così va in fumo la proposta di matrimonio che avrebbe dovuto creare la terza casa automobilistica al mondo. Durante la notte, il Lingotto ha infatti ritirato l’offerta di fusione da 30 miliardi a causa delle “condizioni politiche in Francia” che hanno compromesso il progetto, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Monde. Ma, in una nota stampa, il ministero ...