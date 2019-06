Fca-Renault | la Francia ha tenuto il punto per difendere il suo piano di sviluppo

Renault-Fca : decisione rinviata causa Stato francese : Il Consiglio di Amministrazione di Renault S.A. si è riunito mercoledì 5 giugno sotto la Presidenza di Jean-Dominique Senard per continuare a esaminare con interesse la proposta di FCA (Fiat Chrysler Automobiles N.V.) relativa a una potenziale fusione al 50% tra Renault S.A. e FCA. Il Consiglio di Amministrazione non è Stato in grado di […] L'articolo Renault-FCA: decisione rinviata causa Stato francese sembra essere il primo su ...

Perché è saltata la fusione tra Fca e Renault : (Foto: Getty Images) Nulla di fatto per l’accordo dell’anno all’interno del mercato dell’auto. Nel consiglio di amministrazione riunitosi ieri sera, 5 giugno, Fca ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione con il gruppo Renault Perché “non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche Perché una simile fusione proceda con successo”, si legge nel comunicato pubblicato dalla casa italo-americana. E sembra che sia ...

Fca-Renault - le reazioni in Borsa dopo la fusione saltata : i francesi sprofondano : Il titolo di Renault sprofonda in apertura di Borsa a Parigi. È il primo effetto del ritiro della proposta di fusione da parte di Fca, arrivato nella notte, che ha fatto quindi saltare le nozze tra i due gruppi dell’automobile. Renault cede oltre il 7 per cento ed è il titolo che perde di più, perché Fiat Chrysler dopo un’apertura in netto calo a Piazza Affari, quando perdeva oltre il 3%, ora sta limando le perdite all’1,64%. Hanno ...

Fca-Renault - Salta la fusione : non ci sono le condizioni politiche : Colpo di scena nella vicenda della fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault. Nel pieno della notte il gruppo italo-americano ha infatti deciso di ritirare la sua proposta di aggregazione a causa del mancato sostegno da parte dello Stato francese, maggior azionista della Casa della Losanga.La comunicazione della Renault. La decisione della FCA è arrivata poco dopo la pubblicazione di un comunicato della Renault sull'esito di un consiglio di ...

