FCA-Renault - Il commento dalla redazione sul mancato accordo - VIDEO

FCA Renault : ultime notizie fusione - salta l’accordo. Ecco i motivi : Fca Renault: ultime notizie fusione, salta l’accordo. Ecco i motivi Fumata nera per l’accordo di fusione FCA Renault. Una trattativa che andava avanti da tempo è così sfumata definitivamente in maniera repentina, con l’ombra dell’azione politica francese. Almeno, questo è ciò che trapelerebbe dal comunicato di FCA, nel quale si parla di condizione politica mutevole. È ancora impossibile ricostruire la cronologia degli ...

FCA ritira proposta di fusione con Renault : «Mancano condizioni politiche». Titolo giù - poi recupera : Fca ritira la proposta di fusione per Renault per «mancanza delle condizioni politche in Francia». Il ritiro della proposta è arrivato dopo che il consiglio del gruppo Renault...

FCA ritira la proposta di fusione con Renault | Ma il ministro francese apre uno spiraglio : "Vedremo - trattative potrebbero riprendere" : Prima la decisione notturna presa dopo il nuovo rinvio chiesto dal board della casa francese dopo il pressing del governo di Parigi, poi una nuova fase. "Le trattative potrebbero riprendere nei prossimi tempi, vedremo". Dice il ministro francese per i Conti Pubblici, Ge'rald Darmanin

Salta la fusione tra FCA e Renault «Incomprensibile il governo francese» Tutto in fumo in 10 giorni : ecco perché : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione

Motori – Mancata fusione FCA-Renault : ecco l’ultimo comunicato del Gruppo francese : Il Gruppo Renault rilascia un comunicato stampa ufficiale che comunica il rammarico per il mancato accordo con FCA Il Gruppo Renault esprime il suo rammarico per non poter approfondire la proposta di FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Siamo grati a Nissan per l’approccio costruttivo adottato e desideriamo ringraziare FCA per gli sforzi compiuti nonché i membri del Consiglio di Amministrazione di Renault per la fiducia. Riteniamo che questa ...

FCA - NIENTE FUSIONE CON RENAULT/ L'azienda francese : "C'è delusione" : Fca ritira il progetto di FUSIONE con RENAULT. Il comunicato delL'azienda francese, amareggiata per l'epilogo della vicenda: le loro parole

FCA e Renault - salta tutto. Dall'Italia siluro su Macron : "È la prova - cosa interessa al governo francese" : "Mi pare che anche qui sia una grande dimostrazione di come per la Francia il libero mercato non valga in realtà e valga solo quando ci sono condizioni molto vantaggiose per lo Stato francese". È amarissima Giorgia Meloni e punta il dito contro il presidente Emmanuel Macron commentando la mancata fu

FCA-Renault - Landini ad Affari : "Governo assente anche nell'auto" : E’ intervenuto il governo. Ne hanno discusso tutti, mentre in Italia non lo sta facendo nessuno. La mossa di Fca rende esplicito un punto e cioè che nel nostro Paese il settore dell’auto non ce la fa. Ha bisogno di fare alleanze ed accordi Segui su Affaritaliani.it

FCA-Renault - Le tappe dell'operazione sfumata : La fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault rischia di diventare una grande occasione persa in un processo di consolidamento del settore che stenta a partire, nonostante gli auspici e le previsioni di molti osservatori del mercato. Tutto è partito a fine maggio, con l'entusiasmo per un'operazione da molto considerata come uno spartiacque per il futuro delle quattro ruote, perché poneva le basi per la creazione del maggiore gruppo ...

FCA-Renault - Francia : chiesti solo 5 gg. : 13.12 Sull'ormai tramontata fusione tra Fca e Renault, i francesi affermano che il fallimento non "ha nulla a che fare"con "interventi politici" di Parigi e che loro non hanno "chiuso nessuna porta". Fonti del ministero francese dell'Economia dicono che Parigi ha solo espresso "l'auspicio che si disponesse di altri 5 giorni per solidificare e assicurare il sostegno" di Nissan all'operazione."Fca non ha voluto aspettare questo tempo e ha deciso ...

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault - il ministro Francese Le Maire : “prendo atto del ritiro” : Fusione saltata, il ministro dell’Economia Del Governo Francese Bruno Le Maire: “prendo atto del ritiro… Lo Stato si e’ dimostrato aperto e ha lavorato in modo costruttivo con le parti” Oggi, dopo l’avvenuta ricezione del comunicato FCA che ritirava la proposta di Fusione con Renault, il ministro dell’Economia Francese Le Maire, ha fatto sapere di aver preso atto della notizia. il ministro Bruno Le ...

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault - il vice-Premier Di Maio : “non sempre fa bene intervenire” : Fusione saltata tra FCA-Renault, il vice-Premier Di Maio: “Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza” “Questa vicenda dimostra che quando la politica cerca di intervenire nelle vicende economiche non sempre fa bene. Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e vice premier Luigi Di Maio, ...