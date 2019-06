Fca-Renault | ecco perché è saltato l’accordo sulla fusione

Fca - salta la fusione con Renault. Decisiva l'opposizione di Macron - titolo Fiat Chrysler crolla a Wall Street : salta nella notte la fusione tra Fca e Renault, decisivi i dubbi del presidente francese Emmanuel Macron e quelli del socio giapponese Nissan, preoccupati per una diminuzione dei rispettivi poteri decisionali. Il fallimento della trattativa ha portato immediati effetti negativi in Borsa. il titolo F

Fca ha ritirato la proposta di fusione con Renault : In un comunicato ha detto che attualmente in Francia non ci sono «le condizioni politiche» perché la fusione possa avvenire

Macron fa saltare le nozze fra Fca e Renault : Emmanuel Macron non è convinto e saltano le nozze tra Fiat Chrysler e gruppo Renault. Il marchio presieduto da John Elkann ha deciso “di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe Renault”. La decisione è stata presa dopo il nuovo rinvio chiesto dal board della casa francese su pressing del Governo di Parigi. Immediato il contraccolpo a Wall Street dove il titolo Fca ha perso il 3,71% ...

Fca ritira l’offerta per RenaultNiente fusione. Titolo giù a WS : Fca ritira la proposta di fusione per Renault dopo che il consiglio della casa automobilistica francese non ha deliberato in merito all’operazione al secondo giorno di riunione Segui su affaritaliani.it

Fca-Renault - Salta la fusione : non ci sono le condizioni politiche : Colpo di scena nella vicenda della fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault. Nel pieno della notte il gruppo italo-americano ha infatti deciso di ritirare la sua proposta di aggregazione a causa del mancato sostegno da parte dello Stato francese, maggior azionista della Casa della Losanga.La comunicazione della Renault. La decisione della FCA è arrivata poco dopo la pubblicazione di un comunicato della Renault sull'esito di un consiglio di ...

Fca ritira la proposta di fusione con Renault. Il titolo in calo a Wall Street : -3 - 7 : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione. Il titolo in calo a Wall Street

Nozze saltate. Fca ha ritirato la sua proposta di fusione con il gruppo Renault : Saltano le Nozze automobilistiche dell’anno. Fca ha ritirato “con effetto immediato” la sua proposta di fusione con il gruppo Renault.

Fca ritira la sua proposta per la fusione con Renault : “In Francia non ci sono le condizioni politiche” : Il consiglio di amministrazione di Renault "non è stato in grado di adottare una decisione" sul progetto di fusione proposto da Fca "a causa della richiesta avanzata dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un successiva riunione del Consiglio". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla casa automobilistica al termine del Cda durato circa 6 ore. Nel corso della riunione, "si è continuato ad esaminare con interesse la ...

Renault-Fca - le nozze saltano. La Francia blocca tutto e Torino ritira la proposta : “Il Cda non è stato in grado di prendere una decisione a causa dell’auspicio espresso dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un consiglio ulteriore”. Questa, in parte, la breve nota diffusa al termine del secondo consiglio di amministrazione di Renault, convocato per proseguire l’analisi della proposta di fusione avanzata da FCA la scorsa settimana. Non si è fatta attendere la risposta di Torino, ...

Fca ritira la proposta di fusione con Renault. Il titolo crolla a Wall Street : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione. Il titolo in calo a Wall Street

Fca ritira proposta fusione con Renault : 1.41 Fca avrebbe ritirato la proposta di fusione con Renault. Lo scrive il Wall Street Journal. Intanto "il cda Renault- si legge in una nota diffusa dopo la mezzanotte da Renault,dopo oltre 6 ore di riunionecontinuerà a studiare con interesse la proposta di Fca su una potenziale fusione 50/50 tra Renault e Fca". Il Cda non è stato in grado di prendere una "decisione a causa dell'auspicio dei rappresentanti dello stato francese di rinviare il ...

Fca ritira l’offerta per Renault : Fca ritira la proposta di fusione per Renault. Lo riportano l’agenzia Bloomberg e il Wall Street Journal citando alcune fonti. Fca avrebbe ritirato la sua proposta per Renault dopo che il consiglio della casa automobilistica francese non ha deliberato in merito all’operazione al secondo giorno di riunione, riporta l’agenzia Bloomberg. Renault in un...

Fca ritira la proposta di fusione per Renault. Il titolo crolla a Wall Street : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione. Il titolo Fca in calo a Wall Street

Il cda di Renault non decide - Fca ritira la proposta di fusione : Dopo una riunione del consiglio di amministrazione durata circa sei ore, il gruppo automobilistico francese ha fatto sapere che il board «non è stato in grado di prendere una decisione a causa della richiesta manifestata dai rappresentanti dello Stato francese di posticipare il voto a un altro consiglio»...