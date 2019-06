FCA - Il capo delle vendite Usa denuncia il gruppo

quattroruote

(Di giovedì 6 giugno 2019) Reid Bigland, responsabile commerciale per gli Stati Uniti della Fiat Chrysler Automobiles, ha depositato unacontro ilautomobilistico per il trattamento ricevuto nel corso dell'indagine avviata dalle autorità federali statunitensi sul casogonfiate. Bigland, in particolare, ha accusato la FCA di averlo trasformato in un capro espiatorio per le pratiche commerciali al centro dell'indagine.Le accuse di vendetta interna. Il dirigente, tra i manager di maggior spicco all'interno dell'organigramma aziendale in quanto responsabile anche della Ram, la marca con la maggior crescita sul mercato Usa tra tutti i brand del, ha inoltre sostenuto come il management abbia messo in atto "una vendetta contro la sua persona per aver collaborato nell'indagine, tagliandogli lo stipendio di oltre il 90%". Bigland, secondo la documentazione allegata alla ...

