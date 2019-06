Fca | e adesso che succede? Ecco i possibili scenari per il futuro dell’azienda

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) È andata come poteva andare, tra Fca e Renault. Troppi i nodi da sciogliere e poco il tempo per farlo. Semmai, bisognava trattare a fari spenti per dirimerli, prima di uscire allo scoperto. La fumata nera è arrivata nella notte, complici Nissan, che si è messa di traverso, e lo Stato francese, che ha chiesto più tempo, innescando la secca retromarcia dei vertici dell’azienda italo-americana, capitanati da John Elkann. Era noto da tempo che i giapponesi volessero allentare i legacci con Renault. Troppo il divario tra le percentuali di controllo (Renault possiede il diritto di voto ed il 43% di Nissan, che invece detiene solo il 15% della Losanga), a fronte dello squilibrio nelle vendite, che nel 2018 sono state pari a 5,65 milioni di vetture per Nissan, contro i 3,88 milioni della casa di Boulogne-Billancourt. Stando a fonti nipponiche, in questa situazione l’eventuale ...

