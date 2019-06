Fca | ancora la politica indigesta Quando il Palazzo frena il business

Fca -Renault - ancora un rinvio. Il cda del gruppo francese non decide sulla proposta di fusione : Dopo una riunione del consiglio di amministrazione durata circa sei ore, il gruppo automobilistico francese ha fatto sapere che il board «non è stato in grado di prendere una decisione a causa della richiesta manifestata dai rappresentanti dello Stato francese di posticipare il voto a un altro consiglio»...

Fiat 500 al capolinea? Fca ci crede ancora : due nuove versioni per la piccola italiana [GALLERY] : Più elegante, raffinata e tecnologica: la nuova gamma Fiat 500 si arricchisce di aggiornamenti importanti, tra cui spiccano le due nuove versioni top di gamma Star e Rockstar destinate a un cliente giovane e sofisticato Lanciata nel 1957 e rinnovata nel 2007, l’intramontabile Fiat 500 ha prima “motorizzato” l’Europa e poi rivoluzionato completamente la categoria delle city-car offrendo, per la prima volta, un ...

Reddito anche a chi ha perso il lavoro! Gli ex operai Fca di Pomigliano ancora sul campanile : Hanno trascorso la quarta notte sul campanile della chiesa del Carmine di Napoli i due ex operai della Fca di Pomigliano, licenziati dopo aver esposto un manichino impiccato con le sembianze di Marchionne. Chiedono una revisione delle regole sul Reddito di cittadinanza per risolvere il problema di chi, avendo perso il lavoro negli ultimi sedici mesi, risulta ancora titolare di un Isee elevato. La pratica per l'attivazione del sussidio fa ...