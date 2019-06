Farming Simulator League | Disponibile la nuova modalità eSport

gamerbrain

(Di giovedì 6 giugno 2019), la modalità di gioco ufficiale di19 dedicata alla scena competitiva, è orasotto forma di aggiornamento gratuito. Sono disponibili due nuovi video tutorial: uno che introduce la modalità di gioco e uno che introduce il sistema torneistico in generale, i quali vi insegneranno tutto quello che c’è da sapere per competere e diventare il miglior agricoltore che si sia mai visto al mondo! I giocatori che vogliono partecipare devono registrare la loro squadra di 3 membri sul sito ufficiale, per poi scaricare lamodalità e prenderci confidenza. I ragazzi di GIANTS Software non vedono l’ora di ricevere feedback dai giocatori più competitivi di, in modo da poter aggiornare e migliorare costantemente la modalità in ...

GamesPaladinsIT : La nuova modalità di gioco Farming Simulator League è ora disponibile per tutti i possessori di Farming Simulator 1… - Console_Tribe : Farming Simulator 19, disponibile gratis la modalità Farming Simulator League - -