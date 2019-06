Farmacie | Diaday | nel 2018 scoperti 5mila diabetici che ignoravano di avere la malattia

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Quasi 130.000 persone monitorate in pochi giorni e ‘intercettati’ circa 5.000 cittadinima non sapevano di esserlo. Sono alcuni risultati ottenuti nel ‘‘, iniziativa promossa lo scorso novembre da Federfarma, associazione dei titolari di farmacia che ha presentato a Roma, insieme ai dati, la terza edizione del. Un nuovo appuntamento che partirà in occasione della giornata mondiale del diabete del 14 novembre. La campagna anche quest’anno sarà patrocinata da Fofi, Fnomceo, Amd, Sid, Aild, Utifar, Fenagifar e Cittadinanzattiva e sostenuta da diverse aziende. “I risultati, raccolti da 5.112che hanno aderito alla giornata – ha ricordato Marco Cossolo, presidente di Federfarma – hanno permesso di individuare persone inconsapevoli della loro condizione che ora possono curarsi adeguatamente e molto ...

