Fabio Canino | Quando feci coming out | sembravo l' unico gay in tv

Io ti querelo! Fabio Canino a Nunzia De Girolamo : Scontro durissimo tra il giurato Fabio Canino e la concorrente Nunzia De Girolamo che ieri sera hanno regolato in diretta i conti in sospeso durante l'ultima puntata dell'edizione 2019 di "Ballando con le Stelle", lanciandosi accuse al vetriolo e minacciando querele. Durante tutte le puntate del dancing show di Rai1 l’ex deputata di Forza Italia ha discusso più volte con Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, da ...

Ballando con le stelle - chi sarà il vincitore? Nunzia De Girolamo lite con Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli : [live_placement] Venerdì 31 maggio, a partire dalle 20.30 su Rai1, si gioca l’ultima sfida di "Ballando con le stelle", il dance show che ha appassionato milioni di spettatori per oltre due mesi. Un ospite speciale salirà sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico. Un ballerino straordinario, ma soprattutto un uomo che ha fatto della sua disabilità una sfida, Ivan Cottini un esempio di come la danza possa andare oltre i limiti della ...

Fabio Canino : "Al mio coming out mia madre tirò un sospiro di sollievo" - : Sandra Rondini Il giudice di "Ballando con le Stelle" ha raccontato del suo coming out quando, poco più che adolescente, decise di parlare chiaro ai suoi genitori. Li pregò di sedersi e di non agitarsi e, quando alla fine ammise di essere gay, sua madre si sentì sollevata Ospite di Caterina Balivo nel talk show pomeridiano di Rai1, "Vieni da me", Fabio Canino ha voluto raccontare del momento in cui decise di dichiarare la sua ...

Vieni da me - Fabio Canino attacca Nunzia De Girolamo : "Molto furba" - l'ultimo caso a Ballando con le Stelle : Anche a Vieni da me di Caterina Balivo si discute di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1. La conduttrice lo fa con Fabio Canino, che era presente in studio lo scorso sabato durante la lite tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli, uno scontro con

Domenica In – Trentaquattresima puntata del 5 maggio 2019 – Teo Teocoli - Fabrizio Moro - Fabio Canino - Riccardo Fogli tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaquattresima puntata del 5 maggio 2019 – Teo Teocoli, Fabrizio Moro, Fabio Canino, Riccardo Fogli tra gli ...

