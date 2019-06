F1 | GP Canada 2019 | programma | tv e streaming del fine settimana Attenzione al fuso

Canada 2019 : l’anteprima Scuderia Toro Rosso : Quando si pensa al GP del Canada e al suo particolarissimo tracciato, la mente corre subito all’eroe nazionale Gilles Villeneuve, da cui il circuito prende il nome. Qui si sono finora corse 39 delle 49 edizioni del GP del Canada. Gli altri tracciati targati F1 Canada sono stati Mosport e Mont Tremblant. La prima delle […] L'articolo Canada 2019: l’anteprima Scuderia Toro Rosso sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le possibili rivelazioni. Inghilterra - Canada e Olanda guidano il gruppo delle outsider : Il conto alla rovescia sta per scadere e i Mondiali 2019 di Calcio femminile sono pronti a monopolizzare la scena dal 7 giugno al 7 luglio. Una vetrina importante per le giocatrici migliori del pianeta, pronte a gettare il cuore oltre l’ostacolo per centrare l’ambito titolo iridato. A prendere parte alla fase finale iridata ci sarà anche l’Italia, inserita nel gruppo C insieme ad Australia, Giamaica e Brasile. La Nazionale di ...

F1 - GP Canada 2019 : Antonio Giovinazzi - serve una scossa. Zero punti e una conferma in Alfa Romeo-Sauber a rischio : In Formula Uno tutto passa davvero in fretta. Non più tardi di un paio di mesi fa vivevamo ancora l’esaltazione per rivedere un pilota italiano in Formula Uno dopo un lasso di tempo notevole. Antonio Giovinazzi si sedeva nell’abitacolo dell’Alfa Romeo per un binomio quanto mai esaltante. Ma, come spesso capita, i sogni si trasformano in ben altro in pochissimo tempo. Nel breve volgere di sei gare, infatti, il pilota pugliese è ...

F1 - GP Canada 2019 in tv : come vederlo su Sky e TV8. Orari - dirette e differite del fine settimana : Il Mondiale 2019 di F1 è pronto per il settimo appuntamento sul Gilles Villeneuve di Montreal dove si disputerà il GP del Canada. Dieci giorni fa ci siamo lasciati con la sesta vittoria in altrettante gare della Mercedes ma per la prima volta un grande Sebastian Vettel è riuscito (con la complicità di Max Verstappen) a interrompere la serie di doppiette della scuderia di Stoccarda classificandosi al secondo posto. Il circuito canadese è uno dei ...

F1 - GP Canada 2019 : Ferrari - cosa non ha funzionato finora. Tutti gli errori commessi dalla Scuderia di Maranello : Nel prossimo weekend il Mondiale di Formula Uno tornerà in scena per il settimo round iridato e il tracciato sarà quello di Montreal (Canada). Sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve si riaprirà la caccia alla Mercedes, autentica dominatrice della prima parte di stagione, con sei successi in altrettante gare. Le Frecce d’Argento si sono dimostrate le più veloci in ogni situazione e quindi appare davvero complicato porre un freno alla ...

Canada 2019 : in azione a Montreal le tre mescole più morbide : Il circuito di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, rappresenta una peculiarità assoluta in tutto il calendario della F1 con delle caratteristiche che ricordano in qualche modo il tracciato cittadino di Monaco. Anche per questa gara, e per la seconda volta consecutiva nel 2019, Pirelli ha nominato le tre mescole più morbide della gamma: C3, C4 […]

F1 - GP Canada 2019 : la Mercedes può vincere tutte le gare del Mondiale? Un sogno tutt’altro che irrealizzabile… : Il Mondiale 2019 di Formula Uno è pronto a sbarcare sull’isola di Notre Dame di Montreal per il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento della stagione nella massima categoria del motorsport. Fino a questo momento il campionato è risultato un vero e proprio monologo della Mercedes, con cinque doppiette consecutive e sei successi in altrettante gare. Il divario a livello di competitività messo in mostra dalle W10 di Lewis Hamilton e ...

F1 - GP Canada 2019 : i precedenti della Ferrari a Montreal - il tempio di Michael Schumacher e Lewis Hamilton : Grande attesa per il ritorno del circus della F1 che il prossimo weekend si sposterà fuori dall’Europa per correre il GP del Canada, settimo appuntamento del Mondiale, sullo storico circuito Gilles Villeneuve. L’edizione del 2019 sarà la cinquantesima valida per il campionato del mondo, anche se si corre sul circuito situato sull’isola di Notre-Dame “solamente” dal 1978; in quella storica prima edizione fu proprio ...

Nuoto sincronizzato - World Series 2019 : Minisini/Flamini in evidenza a Barcellona - Cina e Giappone fanno la voce grossa in Canada : Lo scorso fine settimana è stato molto intenso per il Nuoto sincronizzato, visto che hanno preso il via due tappe delle World Series, una in Quebec (Canada) e l’altra a Barcellona (Spagna). L’Italia ha deciso di focalizzarsi sull’appuntamento europeo, con i campioni del mondo in carica del duo misto tecnico Giorgio Minisini e Manila Flamini che hanno ben figurato nella giornata di ieri chiudendo al secondo posto alle spalle dei ...

F1 - GP Canada 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Montreal : Il campionato mondiale di Formula Uno 2019 saluta momentaneamente l’Europa ed è pronto a sbarcare in nord-America in vista del Gran Premio del Canada. Il Circus, quindi, si trasferisce a Montreal per uno degli appuntamenti più attesi di tutto il calendario su uno dei tracciati più spettacolari del Mondiale. I lunghi rettilinei e le curva da stop&go della pista canadese sono sempre un mix importante da leggere per tecnici e piloti con ...

F1 - GP Canada 2019 : il Mondiale riparte da Montreal. La Ferrari cerca un guizzo d’orgoglio : Se non siamo all’ultima spiaggia, per quanto riguarda la Ferrari, poco ci manca. Il Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno, anche per la conformazione del tracciato di Montreal, è probabilmente la chance finale per la scuderia di Maranello per riaprire un Mondiale che, al momento, appare più come una chimera. I lunghi rettilinei del circuito situato sull’isola di Notre Dame e le sue curve veloci, sembrano ideali per una SF90 che, ...

Canada 2019 : set e mescole scelti dai piloti : La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il GP del Canada, settimo appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1 2019 in programma al Circuit Gilles Villeneuve dal 7 al 9 giugno.

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton prova la prima fuga - per la Ferrari sarà decisivo il Canada : E dopo tanto Valtteri Bottas in questo primo scorcio di Mondiale di Formula Uno 2019, controllando la classifica generale non si può che notare che Lewis Hamilton ora ha accumulato 17 punti di margine rispetto al compagno di scuderia. Il campionato si sta sempre più trasformando in una mera questione interna al team di Brackley, con i distacchi che si fanno sempre più ampi rispetto a tutti gli altri. Nonostante le Frecce d’argento non ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : la Finlandia è campione! Schiantato il Canada per 3-1 - terza la Russia : La Finlandia ce l’ha fatta ed è campione del mondo! I Leoni hanno vinto per 3-1 contro il Canada la finale dei Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava non sono mancate emozioni e spettacolo con gli scandinavi che hanno concluso nel migliore dei modo il loro eccellente percorso conquistando il terzo titolo della propria storia dopo le edizioni 1995 e 2011. Per il Canada grande amaro in bocca ...