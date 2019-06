Ex Ilva | cassa integrazione per 1400 operai dal 1° luglio per 13 settimane | vertice

Ex Ilva - annuncio a sorpresa : tredici settimane di “cassa” per 1400 dipendenti : L’acciaio è in crisi e ArcelorMittal annuncia la cassa integrazione per lo stabilimento di Taranto. Interesserà un numero massimo di 1400 dipendenti al giorno e per tredici settimane. Una notizia inaspettata, ufficializzata dai nuovi gestori del siderurgico ex Ilva che, in giornata, incontreranno le organizzazioni sindacali. ...

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia cassa integrazione per 1400 lavoratori a Taranto : La nuova proprietà del polo siderurgico, ArcelorMittal, ha annunciato di aver deciso di chiedere la cassa integrazione per 1.400 dipendenti dello stabilimento di Taranto a causa di un crisi di mercato. I sindacati insorgono: "Non si era mai verificato prima che a pochi mesi dall’acquisizione un’azienda facesse ricorso alla cassa integrazione"

Arcelor Mittal mette l'Ilva in cassa integrazione. Avvisare Di Maio : Si agitano di nuovo gli animi negli stabilimenti Ilva di Taranto. Dopo nove mesi dall'accordo firmato da Arcelor Mittal per rilevare gli stabilimenti siderurgici, l'azienda fa sapere di dover ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per almeno 13 settimane, coinvolgendo circa 1.400 lavoratori al

Ex Ilva - ArcelorMittal mette in cassa integrazione 1.400 operai : ''Il mercato è in grave crisi'': con una nota ufficiale il gruppo industriale ha reso nota la scelta di ricorrere alla Cigo...

ArcelorMittal già ricorre alla cassa integrazione per l'Ilva di Taranto : "Misura temporanea - c'è crisi" : ArcelorMittal Italia annuncia che, a causa della grave crisi di mercato, “si trova oggi nella necessità di ricorrere temporaneamente alla cassa integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo). Il provvedimento interesserà lo stabilimento di Taranto per un numero massimo al giorno di circa 1.400 dipendenti per 13 settimane. L’azienda ha già contattato le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ...

Ex Ilva - annuncio a sorpresa : tredici settimane di “cassa” per 1400 dipendenti : ArcelorMittal Italia ha annuncia che, a causa della grave crisi di mercato, «si trova oggi nella necessità di ricorrere temporaneamente alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria». Il provvedimento interesserà lo stabilimento di Taranto per - al massimo - circa 1.400 dipendenti al giorno, per 13 settimane. L’azienda annuncia di aver «già contattat...