Eva e Mateo compiono 2 anni | il dolce messaggio di papà Cristiano Ronaldo sui social

(Di giovedì 6 giugno 2019)ed ilper Eva enel giorno del loro secondo compleanno: tutta la tenerezza di CR7 Festa di compleanno ieri in casa: i gemellini Eva e, figli di, hanno spento ieri due candeline. L’attaccante della Juventus non ha potuto festeggiare con i suoi pargoletti perchè in trasferta in Portogallo per la partita di Nations League contro la Svizzera con la sua Nazionale. Il calciatore portoghese non ha comunque fatto mancare niente ai suoi bambini e ha inviato loro unspeciale pubblicato sui: “auguri amori di! Peccato non poter essere lì con voi in questo giorno speciale, ma c’è la mamma. Siate sempre molto felici. Vi amo così tanto!!”, ha scritto CR7 a corredo di una foto dei gemellini. Eva ehanno festeggiato con Georgina e i fratellini. La bella compagna diha ...

