Europa-Italia | il vai e vieni della strana coppia Bannon-Dugin

Sovranisti e populisti - la solitudine degli italiani eletti all’Europarlamento : Dovevano essere, sia secondo la narrazione leghista che secondo quella pentastellata, le elezioni europee della svolta, una svolta sovranista ("meno Europa") o populista ("Europa del popolo e non più dell'establishment"). Invece, il risultato del voto - deludente per i Cinquestelle (17,7% e 14 eletti, 3 in meno del 2014) e trionfale per la Lega (34,3% e 28 eletti, 23 in più del 2014) - ha consegnato gli eurodeputati della maggioranza di governo ...

Salario minimo - come funziona in Europa (e perché l'Italia è un'eccezione) : Il Salario minimo esiste in 21 Paesi Ue. Il M5s pensa di fissarlo a 9 euro all’ora, tra i più bassi dell’Europa occidentale...

Salvini : in Europa per difendere lavoro italiani - non chiediamo soldi ad altri : Ascoli Piceno – “Noi non vogliamo andare in Europa a chiedere i soldi degli altri, noi vogliamo la dignita’ ed il diritto al lavoro per gli italiani”. Lo dice da Ascoli il vicepremier Matteo Salvini, tornato nel capoluogo piceno per sostenere la candidatura di Marco Fioravanti in vista del ballottaggio del 9 giugno. “Non abbiamo bisogno di altri che ci paghino il debito- aggiunge il ministro dell’Interno sul ...

L’Europa boccia l’Italia grillina : non bisogna spendere quando non c’è spazio per farlo : Nulla da fare. L’Italia grillina va a fondo. A certiticarlo l’Unione europea. La regola del debito “non è stata rispettata”

Gli squilibrati d'Europa. Per Bruxelles "giustificata procedura di infrazione" contro l'Italia : “Per l’Italia, è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito”. Sic et simpliciter: come previsto, la Commissione Europea approva il pacchetto di primavera e per l’Italia raccomanda una procedura per debito elevato, già al 132,2 per cento del pil nel 2018 e in aumento al 133,7 per cento quest’anno e al 135,2 per cento nel 2020, secondo le previsioni di Bruxelles. Ora, per evitarla, ...

Le donne italiane? Tra le più fedeli in Europa : Nel luogo in cui si lavora o si studiaIn un localeFra amici e parentiLuoghi pubbliciOnlineLe donne italiane sono tra le più fedeli in Europa, almeno stando ai dati del recentissimo Osservatorio Europeo dell’Infedeltà, uno studio realizzato dall’Institut français d’opinion publique (Ifop) per Gleeden. Molti i dati curiosi, emersi grazie a un questionario online – metodo che riduce la possibilità di imbarazzo delle intervistate e quindi ...

Disoccupazione - Italia terzultima in Europa. Peggio soltanto Spagna e Grecia. Nell’Ue tasso ai minimi dal 2000 : Il tasso di Disoccupazione in Italia, al 10,2 per cento, è il terzo più alto dell’Unione europea. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, vanno Peggio soltanto Spagna, dove è al 13,8%, e Grecia, 18,5%. La stessa situazione si ritrova nei numeri della Disoccupazione giovanile, con l’Italia al 31,4%, la Spagna al 32,7% e la Grecia che segna il tasso più basso al 38,8%. I dati, che confrontano il tasso di Disoccupazione di aprile 2019 ...

BORSE E MERCATI/ Il peso - per tutta Europa - della risposta Ue all'Italia : Borsa e MERCATI, il mese di maggio è stato difficilei e questa settimana potrebbe risultare decisiva per dare una spinta ribassista

Ziliani sul Fatto : In Serie A ci sono 18 allenatori italiani e 2 stranieri. Servirebbe più Europa : Su Il Fatto Quotidiano un’interessante analisi di Paolo Ziliani sugli allenatori della nostra Serie A e dei campionati stranieri. E’ una critica alla Scuola allenatori di Coverciano, con una proposta provocatoria: rendere obbligatorio, per i nuovi allenatori, un anno di Erasmus in giro per l’Europa. Il motivo è semplice, scrive Ziliani, e riguarda la nazionalità degli allenatori che riportano più successi. Premier ...

Goldman Sachs : Italia come Plutone - un pianeta in fuga dall’Europa : L’aumento del costo del debito mette Roma sullo stesso piano della Grecia e lontana dagli altri Paesi più deboli malgrado l’avanzo commerciale e la ricchezza privata...

"Il mio uomo ideale deve essere sensibile. Voglio Sanremo e agli italiani dico : l'Europa è troppo importante per noi" : È un venerdì sera di una primavera che fatica a sbocciare. Siamo nei corridoi di via Asiago 10, nella sede romana di Radio Rai. Arriviamo in anticipo e la tappa alla toilette è d’obbligo. Proprio nell’antibagno incontriamo lei, Myss Keta, con cui abbiamo l’appuntamento per un’intervista. “Piacere Myss”, piacere nostro. La scena sembra tratta da un film: un incontro casuale nel bagno di un ...

Banca D'Italia - Visco : senza Europa saremmo più poveri : Banca D'Italia, Visco: La crescita istituzionale dell'Europa ha accompagnato quella economica di tutti i paesi del continente.

Bankitalia - Visco : "Senza Europa - l'Italia sarà più povera" : Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha messo in guardia il governo italiano dal non perdere di vista l'importanza dell'Unione Europea. Nelle considerazioni finali della Relazione di Bankitalia per il 2018 Visco ha criticato la mancata evoluzione del progetto comunitario, parlando senza mezzi termini di inadeguatezza della governance economica dell'area dell'euro.Secondo Visco, però, "la debolezza della crescita dell'Italia negli ...