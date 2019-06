Estate | dal weekend arriva il caldo africano | punte vicine ai 35 gradi al Sud

Sequestrati 150 chili di marijuana nel Milanese : due persone arrEstate dalla Guardia di finanza : Sequestrati a Sesto San Giovanni in provincia di Milano circa 150 chilogrammi di marijuana e 3 di hashish trovati in un magazzino dopo un’operazione di controllo della Guardia di finanza partita da Macerata. Le Fiamme gialle hanno arrestato due persone e hanno anche trovato l’attrezzatura per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente. L’indagine che ha portato al sequestro è partita dal controllo di un furgone a noleggio guidato da ...

Sandali «nudi» : identikit delle scarpe più trendy dell’Estate : Jacquemus& Other StoriesThe RowMaryam Nassir ZadehTibiBy FarRoland MouretStaudJacquemusLaquan SmithRejina PyoPradaPamella RolandGianvito RossiCOSN° 21Alexandre BirmanMangoY/ProjectStradivariusZaraErika CavalliniJoieAquazzuraMary KatrantzouSaint LaurentLoqIsabel MarantMansur GavrielShutzStuart WeitzmanSono minimal, eleganti, perfetti sia di giorno che di sera… e sono indiscutibilmente i Sandali più trendy dell’estate. Felice ...

Oroscopo Estate - Leone : imbattibili su tutti i fronti - dall'amore alla salute : Voi nativi del segno del Leone questa estate sarete imbattibili su tutti i fronti: dall'amore al lavoro per finire con energie che sembreranno non finire mai. Energici, quindi, ma anche spigliati, seducenti e perspicaci soprattutto negli studi e a livello organizzativo. Insomma, sarete delle macchine con le batterie sempre cariche, che non deluderanno le aspettative di nessuno, tanto meno di loro stessi. ...Continua a leggere

Dall'autunno all'Estate in una settimana : ?ecco come sarà il tempo : Francesca Bernasconi Ancora per qualche giorno il maltempo insisterà su tutta la penisola, ma da venerdì il caldo estivo inizierà a invadere le regioni del Nord Dall'autunno all'estate in pochi giorni. È quello che ci aspetta questa settimana, a detta del team di ricercatori del Meteo.it. Oggi, infatti, il maltempo non mollerà la presa e invaderà tutto il Nord Italia. Nel pomeriggio e in serata, poi, un ciclone artico arriverà sulla ...

METEO - ANCORA MALTEMPO POI L'Estate/ Previsioni : dal weekend addio a pioggia e freddo : METEO, allerta gialla in 13 regioni per il MALTEMPO, dal weekend esplode L'ESTATE: ecco le Previsioni per le prossime giornate.

Meteo - allerta gialla in 13 regioni : maltempo e pioggia/ Dal weekend l'Estate? : Meteo, allerta gialla in 13 regioni, prevista pioggia a maltempo un po' ovunque. Dal weekend arriva l'estate? Le ultime notizie

"Jambo" - l'hit dell'Estate lanciato dalla Ferreri. E si balla con J-Ax e Bertè - : Maria Teresa Santaguida Ecco i tormentoni per le serate al mare tutti prodotti dalla coppia Takagi e Ketra Due anni fa da Roma volavamo «a Bangkok passando per Londra ed Hong-Kong», l'anno scorso abbiamo assaporato il Brasile con «Amore e capoeira», ma anche «Bali», nel 2019 sogniamo l'Africa con «Jambo»... ma alla fine che c'importa? Purché sia estate ci va bene anche «Ostia Lido» e non se ne parli più. Nella stagione calda col ...

Meteo Estate 2019 - le Previsioni stagionali di AccuWeather : ondate di caldo e rischio incendi dal Portogallo alle Alpi e alla Polonia - occasionale maltempo in Italia : Manca esattamente un mese all’inizio dell’Estate, eppure in Italia sembriamo lontanissimi dalla bella stagione visto l’andamento del mese di maggio. Dopo un maggio caratterizzato prevalentemente da freddo e maltempo da nord a sud sulla nostra penisola, gli amanti dell’Estate sperano in una stagione calda e piena di sole. Ecco allora arrivare puntuali le Previsioni stagionali di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense nato nel ...

Dal reboot di Streghe a Blood & Treasure e MacGyver 3 : date e programmazione dell’Estate di Rai2 : L'estate di Rai2 è all'insegna delle serie tv e non solo in replica ma anche al suo primo passaggio a cominciare dal reboot di Streghe. Secondo quanto rivelato dai palinsesti estivi della seconda rete Rai sembra proprio che la nuova serie andata in onda nei mesi scorsi su The CW (e che tanto ha fatto discutere) sbarcherà nel prime time di Rai2 a partire dal 7 luglio alla domenica sera fino a fine agosto, salvo cambiamenti dell'ultima ora. Siamo ...

Elemosiniere del Papa - i frati di Assisi si schierano dalla sua parte : “Se quello che ha fatto è illegale - arrEstateci tutti” : “Se quello che ha fatto Krajewski è illegale, allora arrestateci tutti”. I frati di Assisi si schierano con l’Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che sabato scorso ha deciso di riallacciare la corrente di uno stabile occupato vicino a Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, dove vivono 450 persone, tra cui 98 bambini. Nel dibattito che si è scatenato dopo il gesto del cardinale, con Salvini che ha dichiarato di ...

Volley - il calendario e le date di tutte le partite dell’Italia nell’Estate 2019. Programma e competizioni : dalla Nations League al torneo preolimpico : La Nazionale Italiana di Volley maschile è attesa da una lunga estate. Si incomincia a giugno con la Nations League, il torneo itinerante che prevede 15 partite in giro per tutto il mondo: gli azzurri cercheranno di qualificarsi alla Final Six. L’appuntamento cruciale è rappresentato dal torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Bari dal 9 all’11 agosto: sfide a Serbia, Australia, Camerun e solo la ...

Giù le mani dalla Serie B! No all’ennesima Estate di “passione” - si trovi una soluzione in anticipo prima di scadere nel ridicolo… : Probabilmente, anche per chi scrive, trovare ormai parole diventa compito difficile. Ma il guaio serio è il silenzio o l’indifferenza, che vorrebbe significare presa coscienza di un abitudine, quasi scontata. Un lasciarsi andare, non fare nulla perché cambi la situazione. Noi, nel nostro piccolo, quantomeno proviamo a parlarne. E’ il minimo che possiamo fare quando a muovere i fili sono i pezzi più in alto della piramide. Che ...

L’Estate è alle porte : i consigli per proteggere i bambini dalle infezioni della pelle : Nonostante siamo a metà maggio, le temperature sono ancora piuttosto basse. A breve, si aspetta comunque l’arrivo della tanto desiderata estate. I bambini sono spesso vittime di infezioni batteriche della pelle che proprio con l’arrivo della stagione calda e del clima caldo-umido si manifestano con ancora maggiore frequenza. I rischi di queste infezioni variano a seconda della loro localizzazione: da quelle che coinvolgono solo la parte più ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2019. Parte dalla Svizzera la lunga Estate calda delle azzurre : Scalda i motori l’Italia del Volley rosa nel primo appuntamento internazionale di una stagione che, fra Nations League, qualificazioni olimpiche e campionato europeo, non darà un attimo di tregua alla squadra allenata da Davide Mazzanti. Le azzurre scendono in campo a Montreux, dove lo scorso anno conquistarono un successo per certi versi inatteso (dopo l’eliminazione al primo turno della Nations League) che mise in guardia tutte le rivali sulle ...