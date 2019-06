huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) (Testo a cura di Giuseppe Ungherese, responsabile Campagna Inquinamento Greenpeace)Una vera e propria “zuppa di plastica”, insieme a materiale organico di vario tipo, è quello che abbiamo visto solo poche ore fa nel Mar Tirreno centrale, nel tratto tra Elba-Corsica-Capraia, all’interno del Santuario dei Cetacei. Bottiglie, contenitori in polistirolo utilizzati nel settore della pesca, flaconi, buste e bicchieri di plastica. Per lo più imballaggi che vengono usati per pochi minuti ma restano in mare per decenni.Da quasi tre settimane siamo infatti nel Tirreno per il nostro tour MAYDAY SOS plastica, insieme a ricercatori e ricercatrici del CNR-IAS di Genova e dell’Università Politecnica delle Marche, proprio per monitorare lo stato di inquinamento dei nostri mari.Il Mar Mediterraneo è stato recentemente identificato, da diversi ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Esiste “un’isola di plastica” anche in Italia? - HuffPostItalia : Esiste “un’isola di plastica” anche in Italia? - lupoguzzista : RT @Greenpeace_ITA: L’”isola di #plastica” esiste anche in Italia? Spoiler: sì, ma più che un’isola è una vera e propria “zuppa”. Ci siamo… -