Esame di terza media | come prepararsi alla prova scritta di italiano

dilei

(Di giovedì 6 giugno 2019) Se per la maggior parte degli studenti l’inizio di giugno coincide con la fine delle scuole, e dunque con la più grande delle felicità, per una buona fetta d’alunni è invece periodo d’ansia e agitazione. Il motivo? I tanto temuti esami, siano questi gli esami dio la maturità. In particolare, gli esami di– che in tutti gli istituti si svolgeranno tra le fine delle lezioni e il 30 giugno – sono il primo veroche un ragazzo si trova ad affrontare. Nella scuola, certo, ma anche nella vita. E se il suo compito è quello di studiare, mamma e papà possono aiutarlo a gestire la situazione in modo sereno.? Aiutandolo a programmare i momenti di studio e di ripasso, informandolo su quanto succederà durante le prove, ascoltandolo mentre ripete. E, soprattutto, avvicinandolo a strumentiRedooc, un validissimo aiuto per...

_Sogni_D_Horan_ : Che poi ha cercato di riprendersi dicendo “comunque il suo esame non stava andando benissimo” Che non è assolutame… - dearyounggod : RT @lousmyqueen: come passa il tempo sembra ieri che facevo l'esame di terza media e invece adesso sto per fare quello di maturità bastA va… - vivodicody : RT @lousmyqueen: come passa il tempo sembra ieri che facevo l'esame di terza media e invece adesso sto per fare quello di maturità bastA va… -