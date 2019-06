optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019)aipresenta, il nuovo singolo già disponibile in radio e in digital download. Ospite della seconda serata della manifestazioneale, trasmessa in diretta su Rai1 mdì 5 giugno,hato il nuovo brano in un'esibizione che ha coinvolto l'interodell'Arena di Verona una bambina che ha preso in braccio dalla platea. La performance diha avuto inizio in modo tradizionale, sul palco, salvo poi spostarsi nell'area della poltronissima numerata. Coloro che avevano acquistato i biglietti nel settore della platea si sono trovati così ad essere protagonisti dell'esibizione diche tra ilha stretto mani e salutato bambini. Una bambina in particolare ha poi avuto il piacere di ballare per qualche secondo direttamente tra le sue braccia, sollevata dalle prime file della platea. A esibizione ...

MetaErmal : Ho messo all’asta la camicia indossata nel video di Ercole. È per una buona causa. #grupposandonato #ricerca - OptiMagazine : Ermal Meta ai Seat Music Awards canta Ercole tra il pubblico, premiato per il live (video) - aboutbizio : RT @buioeIuce: La cosa speciale di quest’uomo è la sua capacità di viversi il pubblico. Ermal Meta è nato per cantare in mezzo alla sua gen… -