Energia e clima | il commissario Canete | il piano dell’Italia è fattibile ma “deve essere

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) In riferimento alla proposta dinazionale integrato, inviata dall’Italia alla Commissione europea, ileuropeo Arias, in un’audizione alle commissioni Ambiente, Attività produttive, Politiche Ue di Camera e Senato, ha dichiarato: “In generale ilitaliano è molto ben sviluppato e in linea con gli standard previsti dal regolamento, ma bisognerebbe lavorare meglio sulle sinergie tra i vari settori politici, bisognerebbepiù chiari sulla pianificazione anche dal punto di vista finanziario, più chiari sulle necessità di investimenti e sull’utilizzo delle risorse“. Secondol’Italia “sarà in grado di presentare unfinale, che confermi il suo alto livello di ambizione, unforte e sufficientemente dettagliato che guardi a tutte le dimensioni dell’unione energetica, che sia ...

Montecitorio : Audizione del Commissario Ue per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete-@MAC_europa in Commissioni riunite Ambie… - PD_Lentate : RT @bragachiara: Oggi in Parlamento audizione del Commissario europeo per l’azione per il #clima e l’#energia @MAC_europa sui contenuti Com… - MarcoGranelliMI : RT @bragachiara: Oggi in Parlamento audizione del Commissario europeo per l’azione per il #clima e l’#energia @MAC_europa sui contenuti Com… -