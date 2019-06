Elkann:alt a Renault nell'interesse Fca

La scelta di Fca di interrompere il dialogo con"non è stata presa con leggerezza" ma con l'obiettivo della "protezione degli interessi della nostra società".Così il presidente Fca,, in una lettera ai dipendenti. "Ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi.Quando però diventa chiaro che le conversazioni sono state portate fino al punto oltre il quale diventa irragionevole spingersi, è necessario essere altrettanto coraggiosi per interromperle", spiega. Ma restiamo "aperti" ad altre opportunità.(Di giovedì 6 giugno 2019)