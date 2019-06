Eliana Michelazzo | l' addio a Simone Coppi | Sogno andato in pezzi

Live non è la D’Urso - Eliana Michelazzo a Pamela Perricciolo : “Hai cercato di strozzare una donna. Le ho salvato la vita io” : FQ Magazine Pamela Prati, la bugia sul padre “ballerino di flamenco” e i racconti dei suoi compaesani “Devi curarti, perché la tua mente è diabolica. Ricordati queste parole. Ah e Pamela De Lapa? Non ce la ricordiamo? Le ho salvato la vita perché l’hai presa per il collo”, queste le parole pronunciate da Eliana Michelazzo qualche ...

Sono state tutte e tre! Pamela Perricciolo contro Eliana Michelazzo e Pamela Prati : Una lunga intervista è andata in onda ieri sera a Live-Non è la D’Urso e ha voluto dare una svolta sulla vicenda di Pamela Prati che ora si sta allargando a macchia d’olio e sta coinvolgendo principalmente le sue due ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Ultima delle tre a raccontare la sua verità, Pamela Perricciolo, quella che fino a ieri sembrava essere la mente (sempre secondo i racconti delle altre due e ...

Eliana Michelazzo - il vero Simone Coppi dalla D'Urso. "Sesso virtuale con lei?". La rovina : finisce male : Colpo di scena del Prati-Gate. Questa volta protagonista è Eliana Michelazzo. L'ex agente di Pamela Prati ha più volte parlato di suo marito, tale Simone Coppi, con cui avrebbe "fatto più volte sesso virtuale" e avuto una relazione per quasi 10 anni e adesso spunta fuori l'uomo a cui è stata rubata

Eliana Michelazzo - bombe sulla Perricciolo durante la diretta della D'Urso : "Solo ad aprile..." - la prova : Il Prati-gate e le sue assurde vicende non smettono di avere nuovi risvolti. Ospite di ieri sera a Live non è la D'Urso è stata Pamela Perricciolo, invitata in studio per dire la sua sul caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. È stato inevitabile, naturalmente, per la manager parlare anche di Eliana Mic

Eliana Michelazzo Incontra Simone Coppi… e gli dice Addio! : Colpo di scena in diretta TV a Live Non è la D’Urso. Eliana Michelazzo Incontra per la prima volta il suo compagno Simone Coppi. Dopo la puntata gli dice addio su Instagram. Ecco cosa è successo… Per la serie: “C’eravamo tanto amati”, durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, i telespettatori più curiosi hanno avuto finalmente l’onore di conoscere il famigerato Simone Coppi, ovvero ...

Pamela Perricciolo/ Il tentativo di "confondere" e "terrorizzare" Eliana Michelazzo : Pamela Perricciolo, la sua verità su Mark Caltagirone oggi a Live Non è la d'Urso: 'Colpa nostra al 50%', ed accusa le tv.

Eliana MICHELAZZO/ 'Chattavo con don Davide Banzato - era il cugino di Simone Coppi' : ELIANA MICHELAZZO a ruota libera contro l'ex socia Pamela Perricciolo sui social: per la ex di Uomini e Donne la responsabilità è tutta di Donna Pamela.

Eliana MICHELAZZO/ Attacco a Donna Pamela Perricciolo : in arrivo replica choc? : ELIANA MICHELAZZO a ruota libera contro l'ex socia Pamela Perricciolo sui social: per la ex di Uomini e Donne la responsabilità è tutta di Donna Pamela.

Donna Pamela e Eliana Michelazzo tentano di sbugiardarsi a vicenda : Pamela Perricciolo Dopo Eliana Michelazzo e Pamela Prati, è arrivato il turno di Pamela Perricciolo. Se l’ex agente di Pamela Prati aveva già anticipato a Selvaggia Lucarelli la sua versione sul Prati-gate, in un’intervista fiume rilasciata a Fan Page, Donna Pamela chiarisce le sue responsabilità e prova a dare una spiegazione ai punti oscuri di questo perfido gioco di identità fittizie e matrimoni inesistenti. Ma soprattutto, dopo ...

Caso Pamela Prati - nuove accuse a distanza fra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : C'erano una volta due amiche nonché socie, ora amiche e socie non lo sono più. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo fino a poco tempo fa unite nel lavoro, oggi le due si lanciano accuse l'una contro l'altra.Ormai aperto (anzi, rotto) il vaso di pandora sull'inesistenza di Mark Caltagirone, la proprietaria dell'Aicos Management e la sua socia non perdono tempo per portare alla luce particolari che rendono ancora più intricata una situazione ...

Eliana Michelazzo pubblica gli audio della Perricciolo : 'Malefica - sei pericolosa' : Da ieri sera Eliana Michelazzo non sta facendo altro che pubblicare innumerevoli Instagram Stories nelle quali sta sbugiardando la sua ex socia Pamela Perricciolo. La dirigente dell'AICOS Management ha incominciato dicendo che la donna fosse una persona malvagia e pericolosa, perché in grado di architettare tutta questa messinscena. Per rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, Eliana ha voluto aggiungere anche dei dettagli ...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo : «Oltre che parli sei pure una ladra!» : Un tempo grandi amiche, dopo il caso del mancato matrimonio di Pamela Prati tra le ex agenti della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, non corre buon sangue. Eliana nella notte infatti...

Eliana Michelazzo spara a zero sulla Perricciolo : 'Sei una criminale - devi curarti' : Non c'è una fine per la soap opera che vede protagoniste Eliana Michelazzo, Pamela Perriccolo e la showgirl Pamela Prati. Di giorno in giorno arrivano dei nuovi clamorosi risvolti su questo caso che ha infiammato l'opinione pubblica. Dopo la versione dei fatti della Michelazzo e della Prati, ecco che anche 'donna Pamela' ha scelto di vuotare il sacco e lo ha fatto raccontando pubblicamente la sua verità in un'intervista a FanPage, dove ha reso ...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo : «Oltre che parli sei pure una ladra!» : Un tempo grandi amiche, dopo il caso del mancato matrimonio di Pamela Prati tra le ex agenti della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, non corre buon sangue. Eliana nella notte infatti...