Elezioni | domenica al voto 136 comuni per il ballottaggio

Ballottaggio Elezioni comunali : secondo turno domenica 9 giugno - si vota in 15 capoluoghi : Oltre alle elezioni europee, lo scorso 26 maggio si sono svolte anche le elezioni amministrative per diversi comuni d’Italia. In alcuni di questi, però, bisognerà attendere il secondo turno per scoprire il nome del sindaco. Il Ballottaggio andrà in scena il prossimo 9 giugno. Si tornerà alle urne in 15 capoluoghi di regione o provincia. Tra questi avremo Campobasso, in Molise, dove si sfideranno Maria domenica D’Alessandro (CDX) e Roberto ...

Ascolti TV | Domenica 26 maggio 2019. Fazio 16.3% - New Amsterdam 8.8%. Speciale Elezioni : Vespa 15.7% - Mentana 12.2% : Roberto Baggio a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.877.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.146.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.663.000 spettatori (6.8%) mentre FBI è la scelta di 1.503.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Mission Impossibile: Rogue Nation ha intrattenuto 1.306.000 spettatori con il 6% ...

Programmi TV di stasera - domenica 26 maggio 2019. Gli speciali sulle Elezioni «accorciano» i programmi del prime time : Massimo Giletti ed Enrico Mentana Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa La nuova puntata del programma di Fabio Fazio andrà in onda in versione ridotta, senza il consueto appuntamento con il Tavolo, per lasciare spazio alle elezioni europee. Ospite del programma sarà Roberto Baggio, vincitore del Pallone d’Oro nel 1993. In studio anche Jean Todt, oggi Presidente della Fia, Federazione internazionale dell’automobile e storico dirigente sportivo. ...

Elezioni domenica 26 maggio - ecco come si vota per Europee e Amministrative : domenica 26 maggio si vota per le Elezioni Europee e, in alcuni casi anche per le Amministrative. I seggi sono aperti dalle 7.00 alle 23.00 e possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni presentandosi nel proprio seggio con un documento di identità e tessera elettorale. ecco di seguito come funziona il voto: Elezioni Europee – Il territorio italiano è diviso in cinque circoscrizioni (Nord-Occidentale, Nord-Orientale, ...

Elezioni Europee - orari apertura seggi : si vota domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 : domenica 26 maggio 2019 si svolgeranno le Elezioni Europee. I cittadini degli Stati membri dell'UE, quindi anche gli italiani, saranno chiamati alle urne per scegliere i rappresentanti del Parlamento europeo. L’Italia dovrà eleggere 76 dei 751 eurodeputati che lo compongono, oltre al presidente. Tra i principali candidati alla presidenza avremo Manfred Weber del PPE (Partito Popolare Europeo), Frans Timmermans del PSE (Partito Socialisti ...

Elezioni - tutto in una domenica : il 26 Maggio italiani alle urne : Elezioni Europee, Regionali Piemonte ed Elezioni Comunali: per molti italiani domenica 26 Maggio 2019 sarà un election day...