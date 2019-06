Ecco lo pneumatico senza aria e immune alle forature

wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) https://www.youtube.com/watch?v=VjiLzc9bD3Q Loai cali di pressione e, è nel mirino delle case produttrici di gomme ormai da diversi anni. Le principali soluzioni proposte fino a ora, però, non sembravano essere in grado di garantire le giuste performancevetture attualmente in commercio, in termini di velocità, durevolezza dei materiali e via dicendo. Michelin e General Motors hanno così deciso di unire le forze per progettare loUptis, acronimo di Unique puncture-proof Tire system, che come suggerisce il nome si propone come un nuovo sistema di gommeda& co. Presentato nel corso del Movin’on, l’evento annuale di Michelin sulla mobilità sostenibile in corso a Montreal, questopresenta tra la ruota interna e il battistrada esterno una serie di raggi realizzati in una combinazione di ...

