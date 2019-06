EA Play 2019 pronta al via | cosa aspettarsi da Electronic Arts?

Pronostico Bisceglie-Lucchese - Playout serie C 8-6-2019 : Pronostico Bisceglie-Lucchese, gara di ritorno dei playout di serie C, sabato 8 giugno 2019Pronostico//playout//serie C – Bisceglie-Lucchese, atto secondo. Al Ventura pugliesi e toscani metteranno in scena l’ultima gara di una stagione estenuante e tribolata (specialmente per i rossoneri) e che le ha viste già passare per un turno di playout. Si riparte dall’1-0 dell’andata targato Sorrentino.Andiamo a vedere assieme il Pronostico!Come ...

Calcio - Playout Serie B 2019 : Salernitana-Venezia 2-1. L’andata è dei campani - Zigoni nel recupero tiene aperta la lotta salvezza : Lasciate finalmente alle spalle le polemiche della vigilia, Salernitana e Venezia si sono affrontate nella sfida di andata dei Playout della Serie B 2018-2019 per giocarsi la permanenza nel campionato cadetto del Calcio italiano. La formazione allenata da Menichini si è imposta tra le mura amiche con il risultato di 2-1 disputando un eccellente primo tempo, ma calando nella ripresa e permettendo agli uomini di Cosmi di accorciare le distanze e ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia sconfigge Cremona in un finale da brividi! La seconda finalista si deciderà in gara-5 : Servirà gara-5 per decretare la sfidante di Sassari nella finale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Nella sfida andata in scena questa sera Venezia ha sconfitto Cremona per 78-75 riportando la Serie sul 2-2 al termine di una partita appassionante, dominata per la maggior parte del tempo dalla formazione di De Raffaele ma vinta soltanto nel finale grazie ad una magia di Michael Bramos. Mitchell Watt (19 punti) e un ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona ad un passo dalla prima finale della propria storia - Venezia per pareggiare la serie : Si potrebbe conoscere già questa sera il nome dell’avversaria di Sassari nella finale per il titolo di campione italiano della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Venezia e Cremona si affronteranno infatti nella quarta sfida della semifinale, in una partita nella quale alla formazione lombarda basterà un successo per scrivere la parola fine sulla serie e raggiungere un traguardo inedito per la propria storia. Il pubblico Veneziano proverà ...

Pronostico Roma-Chievo - Playoff primavera 6-6-2019 : Pronostico Roma-Chievo, poule scudetto primavera, giovedì 6 giugno 2019Pronostico//playoff//primavera – Dopo Torino-Fiorentina i playoff validi per lo scudetto primavera vedono entrare in scena la terza e la sesta in classifica, vale a dire Roma e Chievo.Le due formazioni, distanziate di ben dodici punti al termine della regular season, si sono divise la posta in gioco nei due precedenti incontri: Roma vittoriosa all’andata in casa per 1-0, ...

Pronostico Torino-Fiorentina - Playoff primavera 6-6-2019 : Pronostico Torino-Fiorentina, poule scudetto primavera, giovedì 6 giugno 2019Pronostico//playoff//primavera – Torino e Fiorentina, ancora una volta. Quello tra le giovanili granata e viola è il sesto incrocio stagionale, dopo i due di campionato, quello del Viareggio e la doppia finale di Coppa Italia.Il bilancio parla chiaro: Torino vincente a Firenze in campionato, ma le altre quattro sono andate tutte in tasca della squadra di ...

Pronostico Pisa-Triestina - finale andata Play-off Serie C 5-6-2019 : Pronostico Pisa-Triestina, gara di andata finale playoff di Serie C, mercoledì 5 giugno 2019Pronostico//Playoff//Serie C – Nemmeno il tempo di metabolizzare il passaggio del turno, che Pisa e Triestina tornano in campo per la prima delle due finali dei playoff di Serie C (Piacenza-Trapani si disputerà invece sabato). Una gara dal sapore romantico e che meriterebbe altri palcoscenici, ma la triste realtà (per loro) è che soltanto una delle ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona sbanca Venezia al supplementare e si porta in vantaggio 2-1 nella serie : Successo pesantissimo quello conquistato questa sera da Cremona sul campo di Venezia nel terzo atto della semifinale scudetto della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Al termine di un incontro ruvido e molto combattuto, con le difese grandi protagoniste, la formazione allenata da Meo Sacchetti si è imposta con il punteggio di 75-77 dopo un tempo supplementare. L’equilibrio ha caratterizzato l’incontro sin dalle prime battute: gli ...

Pronostico Salernitana-Venezia - Playout serie B 5-6-2019 : Pronostico Salernitana-Venezia, gara di andata dei playout di serie B, mercoledì 5 giugno 2019Pronostico//playout//serie B – playout si, poi no con retrocessione del Palermo e conseguente rompete le righe, poi di nuovo si ma con il Foggia. E’ questo il piccolo preambolo che ci accompagna alla gara di andata dell’Arechi tra Salernitana e Venezia che vale la permanenza in cadetteria.Partita che la lega di B, dopo l’ennesimo pasticcio sul caso ...

La Champions del Liverpool - Triple H a WrestleMania e LeBron senza Playoff : è il 2019 - ma sembra il 2005! [FOTO] : Siamo nel 2019, ma lo sport sembra essersi fermato al 2005. Dal Liverpool campione d’Europa al match di WrestleMania fra Triple H e Batista: quante analogie a distanza di 14 anni! Accade spesso che nello sport determinate imprese restino uniche, cristallizate nel tempo: tanto belle e incredibili da risultare impossibili da ripetere, alcune volte per diversi anni, altre addirittura per sempre. Per una serie di particolari coincidenze ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia ospita Cremona in una gara-3 che può essere decisiva : Se da una parte c’è una Dinamo Sassari già in finale dopo il 3-0 all’Olimpia Milano, dall’altra parte tra Venezia e Cremona c’è ancora una Serie che è molto lontana dal vedere la propria fine. Si riparte dall’1-1 dopo le prime due sfide e da un equilibrio che sembra veramente difficile da spezzare. La gara-3 di questa sera può davvero essere lo spartiacque di quest semifinale, anche perchè sicuramente una delle due ...

Calcio - finale Play-off Serie B 2019 : Hellas Verona-Cittadella 3-0. Gli scaligeri ribaltano la contesa e volano nel massimo campionato! : L’Hellas Verona batte per 3-0 il Cittadella, ribalta lo 0-2 patito all’andata e vince i play-off della Serie B di Calcio, guadagnandosi così la promozione nel massimo campionato italiano. Apre le marcature al 26' Zaccagni, completano l’impresa nella ripresa al 69' Di Carmine ed al minuto 82 Laribi. Gli ospiti terminano la partita in nove uomini per le espulsioni di Parodi al 62′ e Proia al 77′. Nel primo tempo ...

Probabili Formazioni Playoff Serie C 02-06-2019 e News : Serie C 2018-2019: scopri tutte le Probabili Formazioni delle semifinali Playoff, in programma domenica 2 giugno 2019. Si gioca alle 20.30 con quattro incontri.Stasera si giocano quattro semifinali dei Playoff di Serie C, tra cui due derby. All’Arena il Pisa ospita l’Arezzo, mentre il Trapani attende il Catania. In campo ci saranno anche Piacenza-Imolese e Triestina-Feralpi Salò. Nella mattinata di domani, nella sede della Lega ...