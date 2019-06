E' stato arrestato il nigeriano che ha massacro di pugni il portantino a Roma

Fifa - arrestato a Parigi il vicepresidente Ahmad Ahmad : l'accusa è di corruzione : La Coppa del Mondo femminile non inizia nel migliore dei modi. Alla vigilia del campionato è stato infatti arrestato il vicepresidente della Fifa, nonché presidente della Caf (la Confederazione africana) Ahmad Ahmad. Secondo le prime indiscrezioni è stato arrestato a Parigi con l'accusa di corruzion

Venezia : violenza sessuale in discoteca - arrestato quattordicenne : L'adolescente, che ha già precedenti, è stato fermato e portato nel carcere minorile di Treviso. La vittima è una ragazza di 20 anni. Dopo l'episodio, a maggio, il locale di Marghera era stato chiuso dal questore per 30 giorni

Venezia : arrestato presunto colpevole violenza sessuale - è un quindicenne : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Dopo la denuncia di violenza sessuale sporta da una giovane lo scorso 19 maggio ed avvenuta in una nota discoteca di Marghera, sono iniziate le indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Non è stato diffi

Trovato con 8 panetti di hashish in automobile : arrestato : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, durante un normale posto di controllo in piazza dei Quiriti, hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo di circa 40 anni. Mentre gli agenti stavano controllando i documenti del conducente e del veicolo, hanno ‘fiutato’ subito che qualcosa non andava. L’odore che proveniva dall’abitacolo della berlina che avevano davanti e la ...

Vicenza : abusi sessuali e violenze su figlia amica - ghanese arrestato dai carabinieri : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) - I carabinieri della Stazione di Thiene, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nei confronti di un 47enne di nazionalità ghanese, residente a Thiene. L’uomo deve

Reggio Calabria : ferita al volto dal compagno decide di denunciare - arrestato aggressore : Nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti della Questura di Reggio Calabria hanno tratto in arresto un uomo accusato di aver colpito ripetutamente al volto ed in diverse zone del corpo la propria convivente. L’intervento degli agenti, avvenuto nell'immediato, è scattato in conseguenza ad una richiesta d’aiuto effettuata dalla vittima mediante una telefonata al 113, dove la stessa dichiarava di aver subito un’aggressione da parte del convivente ...

Gela : esercitava abusivamente la professione medica - arrestato : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas di Ragusa coordinato dalla Procura della Repubblica di Gela, ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela, nei confro

Caserta - palpeggiava le minorenni al parco : arrestato immigrato : Ignazio Riccio I carabinieri, dopo aver pedinato l’uomo per lungo tempo, sono intervenuti cogliendolo in flagrante. L’extracomunitario ha cominciato ad inveire contro i militari, colpendoli con calci e pugni Era stato segnalato da tempo da diverse persone: Felix Owolabi, un pregiudicato 24enne di origini nigeriane, importunava alcune minorenni nel parco pubblico cittadino di Casapesenna, in provincia di Caserta. L’extracomunitario, ...

San Pietro Clarenza. Arrestato il sindaco Giuseppe Bandieramonte : Terremoto politico nel Catanese dove è stato Arrestato Giuseppe Bandieramonte. Il sindaco di San Pietro Clarenza, piccolo centro della cintura

Una Vita Anticipazioni 7 giugno 2019 : Diego arrestato mentre Blanca è in travaglio : mentre Mendez scova Diego ed è pronto a portarlo in carcere, Blanca entra in travaglio. Silvia invece lascia Arturo e accetta una nuova missione.