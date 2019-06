Dominic McKay alla BBC | “Siamo lieti di ospitare Liverpool-Napoli”

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019) È ufficiale la data dell’amichevole che giocherannoe Napoli il 28 luglio al Murrayfield, lo stadio di Edimburgo. La scelta come abbiamo scritto in precedenza è stata fatta perché Anfield è impegnato per una serie si concerti nello stesso periodo e il primo pensiero di giocare in quello del Tottenham è stato abbandonato prima della finale di Champions. All’emittente televisiva BBC ha parlato l’amministratore delegato del Scottish Rugby Union,che si è detto entusiasta diuna partita di livello mondiale come-Napoli «Questa partita è un’occasione unica per vedere il calcio internazionale di club in Scozia quest’estate, una delizia per tutti gli appassionati di sport.Il Festival Internazionale di Edimburgo inizia pochi giorni dopo questo evento, quindi questo si aggiungerà ad un momento già emozionante nella ...

napolista : Dominic McKay alla #BBC: “Siamo lieti di ospitare #LiverpoolNapoli” L’amministratore delegato del… -