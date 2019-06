Dombrovskis | Scordatevi la Flat Tax Moscovici | Conti pessimi | siete

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Spesso giocano il ruolo di poliziotto buono - Pierre- e poliziotto cattivo - Valdis. Anche ieri, al momento dell’annuncio della raccomandazione agli Stati Ue di avviare una procedura d’infrazione contro l’Italia il commissario francese agli Affari Economici e Monetari ha detto in italiano che la sua porta per una trattativa resta aperta, mentre il vice presidente lettone ha chiarito che c’è poco da trattare. Serve una manovra bis e impegni rilevanti sul 2020, perché finora il Governo ha fatto solo danni aipubblici.parla a Repubblica e spiega la decisione dell’esecutivo comunitario: “L’approccio in politica economica del governo italiano non ha funzionato, anzi, sta danneggiando l’economia del Paese. Il governo ha cercato di usare spesa in deficit per rilanciare l’economia. ...

