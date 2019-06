Dl Sblocca cantieri | il Senato ha approvato con 142 sì | 94 no e 17 astenuti

Decreto Sblocca cantieri - il Senato ha approvato con 142 sì - 94 no e e 17 astenuti : Il Senato ha approvato il Decreto Sblocca cantieri con 142 voti a favore, 94 contrari e e 17 astenuti. All’esito del voto nell’aula è scoppiato un applauso. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera, già calendarizzato per martedì prossimo. “Abbiamo affrontato anche nodi politici, certamente discutiamo ma poi il faro che guida questa maggioranza è l’interesse dei cittadini”, ha commentato il capogruppo del M5s al Senato, ...

Cantone : “Giudizio sospeso sullo Sblocca cantieri. I whistleblowers? Aumentano”. Poi invito per legge su conflitto d’interessi : Il giudizio sul decreto Sbloccantieri resta sospeso, anche se non mancano le annotazioni. E poi il plauso per la legge sul whistleblowing, dopo la quale sono aumentati i casi di segnalazione, e l’invito a regolare il conflitto d’interessi. Nella sua ultima relazione da numero uno dell’Anac, Raffaele Cantone traccia un profondo bilancio partendo dal provvedimento che Lega e M5s si avviano ad approvare alla Camera dopo l’ok ...

Il sindaco di Norcia deluso : noi esclusi dallo Sblocca Cantieri : Nicola Alemanno, sindaco riconfermato del Comune di Norcia nella scorsa tornata elettorale del 26 maggio, ha firmato il decreto di nomina degli assessori comunali e del vicesindaco. Il primo cittadino, tuttavia, è polemico nei confronti del governo gialloverde. "La situazione è molto complessa, la gestione dell'emergenza volge ormai al termine. La ricostruzione fatica a muovere i primi passi - dice Alemanno -. In queste ore è in discussione in ...

Tutto quello che non torna nello Sblocca cantieri : Com’è noto dopo la minaccia del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, di abbandonare la guida dell’Esecutivo nell’ipotesi di perdurante stasi dell’azione di Governo, (minaccia definita opportunamente su queste colonne penultimatum), i due vice premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio

Sblocca cantieri : Ance Veneto - non si mettano più difficoltà a stazioni appaltanti : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - “In queste settimane lo Sblocca cantieri è finito dentro una lavatrice con modifiche, ripensamenti e nuove ripartenze ed oggi è difficile darne una valutazione precisa e calcolare gli effetti sul nostro settore. Quella che non è mai cambiata è la priorità per Ance Venet

Giuseppe Conte ringrazia Lega e M5s per lo Sblocca cantieri : crede ancora alla tenuta del governo? : Prove tecniche di pace armata sullo sblocca cantieri, dove dopo la rissa in CdM di lunedì sera, Lega e M5s hanno trovato un'intesa. Il decreto, insomma, prosegue. E direttamente da Hanoi, in Vietnam, arriva un commento sulla vicenda di Giuseppe Conte, il quale premette: "Cerco di mantenermi lucido e

Sblocca cantieri : ok emendamento su nomina commissario Mose - Mit 'bene' : Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Via libera della Commissione Bilancio al Senato all'emendamento al decreto Sblocca cantieri che consente di nominare un commissario per il completamento del Mose e che ripartisce i fondi per la salvaguardia della Laguna. "Accogliamo con favore l’approvazione dell’emendamen

Sblocca cantieri - approvato dal Senato il superemendamento sul codice appalti : Il Senato approva il superemendamento al dl Sblocca cantieri che modifica alcuni punti del codice degli appalti. Era lo scoglio principale, frutto dell’intesa ottenuta in extremis da Lega e M5s dopo lo strappo nella riunioni di governo di lunedì scorso, che ha ottenuto 175 voti favorevoli, 55 contrari e 40 astenuti. Ora l’esame del decreto da parte dell’Aula di Palazzo Madama proseguirà con il voto delle altre proposte di ...

Sblocca cantieri - ecco il testo dell’accordo M5S-Lega sugli appalti : È arrivata ieri l'intesa fra Lega e M5S sul codice degli appalti, dopo la notte di tensioni in cui si era rischiata la crisi di governo...

Sblocca cantieri - c'è l'intesa : subappalti fino al 40% : L'accordo tra M5s e Lega prevede, fra l'altro, la sospensione per due anni di alcuni punti rilevanti del Codice degli appalti

Scuola - stabilizzazione precari : l’accordo sullo Sblocca cantieri fa ripartire la trattativa : Il progetto per la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio aveva conosciuto un improvviso ed inatteso stop. La causa era la tenuta dell’attuale governo Conte. Un importante aggiornamento circa le frizioni governative tra Lega e M5S è arrivato nella tarda serata di ieri. Per il momento l’intesa tra i due alleati di governo è salva, come riportato da una news di skytg24. La news Dopo una trattativa andata avanti per ...

Come si è arrivati all'intesa sullo Sblocca cantieri : Accordo trovato tra Lega e Movimento 5 delle sullo Sblocca cantieri, il provvedimento messo in campo dalla maggioranza per accelerare sulla realizzazione delle opere infrastrutturali. Un passaggio che, a meno di cinque ore dall'ultimatum di Conte agli azionisti dell'esecutivo, ha rimesso in discussione la sopravvivenza stessa del governo. A creare un nuovo scontro tra Matteo Salvini, galvanizzato dal 34% ottenuto alle elezioni europee, e Luigi ...

ACCORDO Sblocca cantieri - TREGUA LEGA-M5S/ Esulta Salvini sul Codice Appalti : SBLOCCA CANTIERI, Lega e M5s trovano ACCORDO dopo appello Conte. Le parole di Romeo e Patuanelli: Salvini Esulta, sospesi alcuni punti Codice Appalti