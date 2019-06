Dl Calabria | 100 docenti scrivono a Mattarella | “Incostituzionale e ingiusto | equipara

In Calabria case in vendita a 100 euro : l’idea per ripopolare uno dei borghi più belli del Sud : case nel centro storico in vendita a cento euro. E’ l’iniziativa promossa dal Comune di Oriolo, guidato da Giorgio Bonamassa, finalizzata al recupero del centro storico. Un ulteriore finanziamento di 600 mila euro giunto in questi giorni consentira’ al Comune di recuperare alcune abitazioni. L’obiettivo dichiarato e’ quello di ripopolare il centro storico, rendendolo sempre piu’ vivo e ospitale per tutto ...