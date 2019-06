Di Maio | “Il Pd ha messo il bavaglio alle intercettazioni | non Berlusconi Grazie a

Luigi Di Maio chiede compattezza : “Il Movimento 5 Stelle non perde mai - siamo noi contro tutti” : Mentre sono aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere se confermargli o no la fiducia, Luigi Di Maio ha spiegato sul blog delle Stelle cosa si sono detti i parlamentari del Movimento 5 Stelle all'assemblea serale di ieri e ha sottolineato che Alessandro Di Battista e Roberto Fico per lui sono "fratelli e compagni di viaggio".

Luigi Di Maio : “Il M5S non perde mai - o vince o impara. Ripartiamo da qui” : Il leader del M5S Luigi Di Maio è intervenuto all'assemblea dei gruppi parlamentari: "Ho chiesto la fiducia agli iscritti perché anche io ho una dignità e negli ultimi due giorni mi sono sentito dire di tutto. A me non me ne frega nulla della poltrona. Non sto attaccato al ruolo di capo politico".

Di Maio : “Il Pd ha scambiato la questione morale con l’omertà. Nulla a che fare con la storia della sinistra” : “Il Pd ha scambiato la questione morale di Berlinguer con l’omertà. Non hanno niente a che vedere con la storia della sinistra italiana”. Così Luigi Di Maio durante la manifestazione di chiusura della campagna elettorale, in Piazza Bocca della Verità a Roma, attacca i dem. “L’Europa che conosciamo da lunedì cambierà, i partiti tradizionali, dove siedono Pd e Fi, non faranno più il 51% e avranno bisogno di noi. Siamo ...

Silvio Berlusconi : “Il declino di Matteo Salvini è iniziato - Luigi Di Maio mi ricorda Hitler” : Silvio Berlusconi è convinto che "il declino di Matteo Salvini è iniziato" e l'unico modo che ha il leader della Lega per fermarlo è tornare a guardare al centrodestra. Luigi Di Maio rappresenta, per il Cavaliere, la generazione dei nuovi leader politici che "non si sono fatti il mazzo" e gli ricorda "Adolf Hitler".Continua a leggere

Dl Famiglia - Garavaglia : “Il miliardo che avanza dal reddito? Va a ridurre deficit”. Di Maio : “Frasi da tecnico - Lega divisa” : “Il miliardo che avanza, se avanza, dal Reddito di cittadinanza servirà a contenere l’aumento del deficit” e non per finanziare il decreto Famiglia proposto dal vicepremier Luigi Di Maio. Lo ha detto il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia a 24 Mattino su Radio 24, riaccendendo le polemiche sul provvedimento che anche secondo il titolare del Tesoro Giovanni Tria ha problemi di coperture. “Questo lo dicono le regole di ...

“Il partito di Zingaretti è peggio di quello di Renzi”. Per Di Maio nessuna alleanza con il Pd : Nelle scorse settimane sul Foglio avevamo illustrato le simmetrie tra i programmi elettorali di Pd e M5s, sia sul piano politico sia su quello economico. E avevamo raccontato come tra i democratici fosse ritornata serpeggiante la tentazione – ciclica – di corteggiare il Movimento grillino. Prove di

Di Maio rassicura : “il governo M5s-Lega va avanti” : Se qualcuno avevo seriamente sperato in un “cambio al timone” dovrà ricredersi. Stando alle parole di Luigi Di Maio, la barca è più salda che mai e viaggia spedita verso altri obiettivi… Il governo può andare avanti per altri quattro anni: il contratto di governo con la Lega ed il voto dei cittadini: questi sono gli impegni da mantenere per il ministro del lavoro: “L’alleanza M5s-Lega non scricchiola. Per me il ...

Di Maio avverte : “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e poi risponde alle accuse di Salvini fatte Virginia Raggi : Di Maio risponde a Salvini che tira in ballo per il caso Siri la sindaca di Roma e sottolinea come secondo il M5S il governo andrebbe in crisi solo sulla corruzione Siri: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso la revoca del sottosegretario leghista, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato … Continue reading Di Maio avverte: “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e ...

Siri - Bonafede : “Mi sembra di tornare ai tempi di Berlusconi”. Di Maio : “Il governo va avanti - ma lui deve andare a casa” : “In questi giorni mi sembra di tornare un po’ ai tempi di Berlusconi”. Alfonso Bonafede interviene nelle tensioni tra Lega e M5s per il caso che coinvolge il sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione in un’inchiesta antimafia, e lo fa paragonando l’atteggiamento dell’alleato di governo a quello di Silvio Berlusconi quando era presidente del Consiglio. tempi in cui, dice, “si parlava della ...

“Il 25 aprile divide solo chi non vuole festeggiarlo” - dice Di Maio : Matteo Salvini l'aveva definito grossolanamente un derby fra fascisti e antifascisti. “Il 25 aprile ci saranno i cortei, i partigiani e i contro-partigiani e i rossi e i neri e i verdi e i gialli. Siamo nel 2019 e mi interessa poco il derby fascisti-comunisti”. In realtà l'ultimo derby italiano è st

Libia - Salvini : “Sui confini decido io”. Di Maio : “Il mio scopo è proteggere l’Italia” : Botta e risposta tra i due vicepremier sulla crisi libica. Di Maio ha rilasciato un'intervista al Corriere della sera, in cui ha sottolineato che la chiusura dei porti è da considerarsi una misura temporanea. Salvini ha replicato così: "Rispetto il lavoro del collega di Maio che si occupa di lavoro, ma sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere".Continua a leggere