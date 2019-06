ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) “L’sono venuto qui a dirvi che l’Iva non sarebbe aumentata a dicembre e allo stesso modo sono qui a dirvi che l’Iva non deve aumentare e non aumenterà nedi”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Diintervenendo all’assemblea annuale di. Conti pubblici,: “Aumenti dell’Iva porterebbero a crisi conclamata con calo del pil e dei consumi” L'articolo Di: “Come lodil’Iva non aumenterà” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Di Maio a Confcommercio: “Come lo scorso anno, anche nella prossima legge di bilancio l’Iva non aumenterà”… - Noovyis : Un nuovo post (Di Maio a Confcommercio: “Come lo scorso anno, anche nella prossima legge di bilancio l’Iva non aume… - GiorgioAntonel1 : RT @cris_cersei: Di Maio a #Confcommercio: 'Purtroppo in EU si stanno formando maggioranze con posizione tradizionale' (pro EU) -