Demolizione Ponte Morandi Scatta piano per esplosivo | 2500 evacuati a Genova

Ponte Morandi - al via la Demolizione delle case di via Porro. E c’è chi rifiuta gli indennizzi : “Inserita clausola-beffa” : È partita la demolizione delle abitazioni accanto a ciò che resta del Ponte Morandi, a Genova. Con l’uso di ‘pinze idrauliche‘ al posto della dinamite, per limitare l’impatto sulla salute delle centinaia di persone costrette a vivere a pochi passi dall’area di cantiere, gli operai della struttura commissariale stanno radendo al suolo i condomini di via Porro. Come si può osservare dalle immagini girate nell’area di ...

Ponte Morandi - iniziata la Demolizione delle case. Allarmi per il rischio amianto : Ha avuto inizio questa mattina poco dopo le 11 la demolizione della casa al civico 10 di via Porro, il primo dei palazzi sotto il Ponte Morandi che verranno abbattuti prima della demolizione delle pile 10 e 11 che avverrà con esplosivi. In azione una gru dotata di pinza idraulica della impresa Omini, una delle aziende dell'Ati di demolitori. Un ‘cannone' sta sparando acqua nebulizzata sul palazzo per limitare la diffusione delle polveri e ...

Ponte Morandi - Demolizione con unica esplosione : Un'unica esplosione, tra il 22 e il 24 giugno o, al piu' tardi nel fine settimana successivo. Cosi' sara' demolito, con l'uso di esplosivo, il moncone est di Ponte Morandi. Le operazioni si svolgeranno tra le 7 e le 21 e la struttura commissariale auspica che non ci sia la necessita' di una notte fuori di casa per i cittadini residenti delle zone piu' vicine al cantiere. L'esplosivo sara' utilizzato per abbattere le pile 10 e 11. Lo dice il ...

Ponte Arno - storico edificio a rischio Demolizione : l’accorato appello di un maestro di sci [GALLERY] : Il maestro di sci Paolo De Luca ci ha inviato un appello in merito al rischio di abbattimento di un storico edificio di Ponte Arno, Teramo. «L’edificio di Ponte Arno, al bivio di Pietracamela sarà abbattuto – ci scrive Paolo – La notizia, purtroppo, è ufficiale!». Il motivo, in base a quanto riferisce a MeteoWeb il nostro lettore, è riconducibile al fatto che i proprietari dello stabile non hanno raggiunto un accordo con il ...

Ponte Morandi - le mani della Camorra nella Demolizione : interdittiva antimafia a un’azienda coinvolta nei sub-appalti : C’è l’ombra della Camorra tra le ditte che stanno lavorando alla demolizione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto seppellendo 43 persone. Si tratta della Tecnodem S.r.l., ditta napoletana che si occupa di demolizione di materiale ferroso e ha ottenuto 100mila euro di commesse in sub-appalto dalla Fratelli Omini, una delle società scelte partecipati all’Associazione temporanea di imprese scelte dalla struttura ...

Ponte Morandi : continua la Demolizione - a terra la seconda parte della pila 5 : A seguito della delicata operazione di taglio, ha toccato terra dopo la mezzanotte la seconda parte della pila 5 di Ponte Morandi, la prima ad essere demolita nel viadotto parzialmente crollato lo scorso 14 agosto. E’ quanto riferito dalla struttura commissariale. Dopo aver smontato la sezione lato Sud della pila, le aziende impegnate nella demolizione del viadotto hanno portato a terra, attraverso le maxi-gru, quella lato Nord. Intanto ...

Ponte Morandi : ipotesi di una Demolizione con esplosivi nonostante l’eventuale presenza di amianto : “Stiamo ipotizzando di ospitare in albergo gli abitanti più vicini alla zona di cantiere, per due o tre giorni, o fino a quando le polveri non saranno completamente abbattute”. Questo quanto anticipato da Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera a margine di una conferenza stampa. In cui ha parlato delle possibili misure di sicurezza da adottare nel caso le pile 10 e 11 del Ponte ...