Days Gone | Nuove modalità di gioco GRATIS

Days Gone - sopravvivere è l’unica missione – La nostra prova : Bend Studio firma Days Gone, la nuova esclusiva Sony Playstation, la firma con il sangue e la disperazione del suo protagonista Deacon St. John, che sopravvive ostinatamente a un mondo decisamente ostile; sfuggito al contagio che ha colpito gran parte della popolazione, ora Deacon vuole solo ritrovare la moglie e un posto dove vivere. Il primo punto a favore dell’esclusiva Sony è la trama, che a prima vista può sembrare semplice e stereotipata, ...

Days Gone – Recensione – l’esclusiva “incompiuta” di Sony : Negli ultimi anni Sony con le sue esclusive ha abituato piuttosto bene i videogiocatori, sfornando dei veri e propri capolavori sotto ogni aspetto. Non che l’opera realizzata da Bend Studio sia da meno, soprattutto in termini di narrazione e caratterizzazione dei personaggi. Ma dal punto di vista tecnico non è stato tutto rose e fiori. Trama e ambientazione Le vicende di Days Gone sono ambientate nell’Oregon, un piccolo staterello ...

Tencent è al lavoro su un gioco che sembra davvero un clone di Days Gone : L'esclusiva PS4 Days Gone ha riscosso un buon successo presso la critica e i fan, tanto da portare il colosso Tencent a sviluppare un titolo davvero molto simile.Seguendo quella che sembra essere la moda del momento, la compagnia ha deciso di realizzare un gioco per mobile clone di Days Gone, come segnalato su ResetEra. Del progetto sappiamo molto poco, ma da un video possiamo vedere come Tencent si sia fortemente ispirata al titolo di Bend ...

L'open world di Days Gone è stato progettato da un team di 6 persone : Days Gone è un gioco che ha diviso molto i pareri della community, riporta Playstatiolifestyle, ma se c'è una cosa su cui sono stati tutti d'accordo è la bontà della realizzazione del vaso open world.Il titolo infatti ci permette di esplorare l'Oregon in lungo e in largo offrendo una quantità incredibile di dettagli, tra cui anche l'incredibile dinamismo del mondo di gioco, il quale può cambiare in base alle condizione meteorologiche. Ebbene, ...

Edge colpisce ancora : voti bassi per Mortal Kombat 11 e Days Gone : Mortal Kombat 11 e Days Gone figuravano sicuramente tra i titoli più attesi dai fan e, generalmente, hanno ricevuto una buona accoglienza. Tuttavia, come riportato su ResetEra, secondo Edge il nuovo picchiaduro e l'esclusiva PS4 non raggiungono la sufficienza.La rivista, infatti, ha dato un 5 ai due giochi, un voto che potrebbe risultare abbastanza sorprendente.Nell'ultimo numero, il 333, Edge ha valutato anche altri giochi, ad esempio World War ...

La nuova gigantesca patch di Days Gone risolve i problemi di progressione - glitch e migliora le prestazioni : Grazie alla segnalazione di Dailystar, apprendiamo che Days Gone ha da poco ricevuto un altro aggiornamento, piuttosto pesante. Con ben 13 GB, la patch include alcune correzioni e miglioramenti.Nonostante si tratti di un update di notevole peso, le modifiche erano molto richieste dai giocatori.Qui sotto potete leggere nel dettaglio le novità introdotte da Bend Studio con la patch 1.09:Leggi altro...

La nuova patch di Days Gone va a risolvere bug legati alle missioni e all'audio : Non appena arrivato sul mercato, Days Gone ha ricevuto pareri abbastanza contrastanti, anche a causa di alcune beghe tecniche che in alcuni casi minavano il proseguimento di determinate missioni. I ragazzi di Sony Bend si sono però dati da fare e pian piano stanno migliorando il loro action post-apocalittico tramite il rilascio di patch mirate.Come riporta Gamingbolt, è da oggi disponibile l'aggiornamento 1.08, che va a risolvere alcuni bug ...

Days Gone fa il botto in Giappone : superate le vendite totali di God of War : Grazie alla segnalazione di PlayStation LifeStyle, apprendiamo che le vendite totali di Days Gone sono attualmente pari a 148.195 copie in Giappone, battendo i numeri di lancio di titoli come Horizon Zero Dawn. Tuttavia, deve ancora superare le vendite di Horizon o altri giochi esclusivi PS4 come Uncharted 4 e Marvel's Spider-Man.Days Gone è stato il gioco più venduto in Giappone nella sua seconda settimana sul mercato e in 2 settimane in ...

Days Gone ancora primo nella classifica software italiana : A quanto pare, l'esclusiva PS4 Days Gone è piaciuta parecchio ai giocatori italiani, poiché il titolo di Bend Studio ha mantenuto la testa della classifica anche questa settimana.L'apocalisse zombie si trova ancora una volta davanti a tutti, superando FIFA 19 di EA e l'inossidabile GTA 5 di Rockstar.Più in basso potete vedere nel dettaglio le classifiche relative alla week 18 del 2019.Leggi altro...

Days Gone : l'incredibile mondo di Bend Studios sotto la lente del microscopio - analisi tecnica : Dopo più di sette anni di sviluppo, Days Gone è finalmente arrivato, mettendo in scena la visione di Bend Studio di un universo apocalittico infestato dagli zombie. Si tratta di un open-world su larga scala con un focus particolare sulla narrazione e sui personaggi. Per farla breve, è una sorta di crossover tra The Last of Us e Far Cry. E questa formula funziona. Iniziamo dall'ambientazione. Days Gone offre un'impressionante scorcio del Pacifico ...

Days Gone : Come sbloccare il Taser : Quest’oggi torniamo a parlarvi di Days Gone con la Guida su Come sbloccare il Taser, una delle armi segrete presenti in gioco, la quale vi permetterà di stordire i nemici e non solo. Prima di lasciarvi al Tutorial, avete già avuto modo di leggere la nostra Recensione di Days Gone? Come ottenere il Taser in Days Gone Il Taser pur essendo un’arma segreta, non è molto potente ma potrebbe tornarvi utile nello ...

Come uccidere Carlos in Days Gone facilmente : guida al boss dei Ripugnanti : SIE Bend Studio ha scatenato una vera e propria Apocalisse zombie con l'uscita di Days Gone. Si tratta dell'ultima esclusiva Sony pensata per gli schermi di PlayStation 4. La console di ultima generazione giapponese ha accolto lo scorso 26 aprile un survival game a mondo aperto in cui affrontare orde di infetti - qui chiamati Freaker - in un lussureggiante Oregon poligonale creato con dovizia di particolari. Nulla è lasciato al caso, soprattutto ...

Days Gone fa il botto anche in Giappone ed è il gioco più venduto della settimana : La popolare rivista Famitsu ha pubblicato di recente i dati di vendita (parliamo del mercato Giapponese) software ed hardware relativi alla settimana che va dal 22 al 28 aprile.Come riporta Gematsu, i dati indicano che è la nuova esclusiva sony, Days Gone (114.319 copie) a trainare il carro, seguita a ruota dalla versione per Nintendo Switch di Final Fantasy XII: The Zodiac Age (20.366 copie) e Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition ...