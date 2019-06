David Tennant | l’ex Doctor Who da Good Omens a una nuova serie remake di Broadchurch?

Good Omens - David Tennant e Michael Sheen come due Beatles contro l’apocalisse : https://www.youtube.com/watch?v=hUJoR4vlIIs Un angelo veramente molto molto buono e un diavolo che si vanta della propria perfidia (ma che in fondo è… un buon diavolo) sono i protagonisti della serie Good Omens , su Amazon Prime Video dal 31 maggio. Insieme, i due faranno di tutto per impedire la fine del mondo: dopo millenni tra gli umani vi si sono affezionati e decidono di unire le forze per impedire che l’anticristo dia il via ...

David Tennant vittima della fama di Doctor Who : “In Good Omens c’è anche il mio Dottore” : Difficile gestire la fama di Doctor Who: lo sa bene David Tennant che per anni ha ricoperto il ruolo del protagonista nella celebre serie britannica in onda dal 1963. L'attore, che presto vedremo nello show Amazon Prime, Good Omens, ha raccontato la sua difficile lotta per riuscire ad accettare la popolarità che quel ruolo gli aveva regalato. Tennant ha ricoperto la parte del Dottore per cinque stagioni, dal 2005 al 2010, sotto la guida ...