David Tennant e Cush Jumbo nel cast di Deadwater Fell di Channel 4 – Notizie serie tv

David Tennant e Cush Jumbo nel cast di Deadwater Fell di Channerl 4 – Notizie serie tv : Notizie serie tv: David Tennant e Cush Jumbo nel cast di Deadwater Fell, un crime drama di Channel 4L’attrice di The Good Fight, Cush Jumbo e il popolare David Tennant entrano nel cast di una serie crime di Channel 4 (UK) dal titolo provvisorio Deadwater Fell. Si tratta di due nuovi ingressi in un cast già composto da Anna Madeley (The Crown) e Matthrew McNulty (The Terror).La serie esplorerà l’anatomia di un crimine terribile che ...

David Tennant - l’ex Doctor Who da Good Omens a una nuova serie remake di Broadchurch? : Per David Tennant è un periodo decisamente impegnativo. Mentre Good Omens è appena approdato sulla piattaforma Amazon Prime Video, l'attore scozzese ha annunciato che sarà nel cast di una nuova serie tv che sembra avere molti tratti in comune con Broadchurch, il crime britannico che l'ha visto protagonista. Si tratta di Deadwater Fell, in onda su Channel 4, un thriller su una remota comunità che affronta le conseguenze di un orribile crimine. ...

Good Omens - David Tennant e Michael Sheen come due Beatles contro l’apocalisse : https://www.youtube.com/watch?v=hUJoR4vlIIs Un angelo veramente molto molto buono e un diavolo che si vanta della propria perfidia (ma che in fondo è… un buon diavolo) sono i protagonisti della serie Good Omens, su Amazon Prime Video dal 31 maggio. Insieme, i due faranno di tutto per impedire la fine del mondo: dopo millenni tra gli umani vi si sono affezionati e decidono di unire le forze per impedire che l’anticristo dia il via ...