Dal 2021 sarà vietato vendere tabacco nella città di Beverly Hills | negli Stati Uniti

Dante Alighieri : nel 2021 si celebrano i 700 anni Dalla morte dell'autore della Commedia : Nel 2021 saranno 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Finora nel nostro Paese è mancata una giornata ufficiale che celebrasse l'autore della Divina Commedia. Al di là delle occasioni ufficiali, l'auspicio è che le Istituzioni sorte nel nome del Sommo e della lingua italiana riescano a "rendere utile" l'Alighieri per le generazioni future.

Canale di Lega - il piano per la Serie A Dal 2021 : Il mercato dei diritti televisivi è in continua evoluzione. In questo momento, quello tradizionale sta vivendo una fase complicata, motivo per cui – a due anni di distanza dal prossimo ciclo di diritti – la Lega calcio sta pensando all'ormai noto Canale della Serie A. Un prodotto e un abbonamento unici per il tifoso, a due anni di distanza dal prossimo ciclo di diritti.

Ue : Dal 2021 vietata la plastica monouso : 18.45 Il Consiglio Ue ha adottato formalmente la direttiva che introduce nuove restrizioni su determinati prodotti in plastica monouso. Piatti,posate,cannucce,aste per palloncini e bastoncini cotonati monouso saranno vietati entro il 2021. La direttiva prevede di raggiungere l' obiettivo di raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2029.Inoltre,le bottiglie dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25% entro il 2025 e ...

Eurovision Song Contest sbarca in America : la versione USA Dal 2021? : Si è da poco conclusa la sessantaquattresima edizione dell'Eurovision Song Contest, il più grande evento televisivo musicale al mondo, che ogni anno raccoglie davanti agli schermi centinaia di migliaia di telespettatori sparsi per il globo. A prendere parte alla competizione le delegazioni delle televisioni pubbliche nazionali, rappresentate da un'artista, che col proprio brano punta a portare nel proprio paese la vittoria e il compito di ...

La spiaggia thailandese resa famosa Dal film “The Beach” resterà chiusa ai turisti fino al 2021 : Maya Bay, la spiaggia thailandese resa famosa dal film del 2000 con Leonardo DiCaprio The Beach, resterà chiusa ai turisti fino al 2021. La spiaggia, che si trova sull’isola Ko Phi Phi Leh, era stata chiusa lo scorso giugno per quattro mesi a causa

Tennis : presentate quest’oggi le ATP Finals che si terranno a Torino Dal 2021 al 2025 : Ha avuto luogo presso il Gran Salone dei ricevimenti di Palazzo Madama in Piazza Castello a Torino la presentazione delle ATP Finals 2021-2025. Il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, con il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, e la Sindaca di Torino Chiara Appendino hanno presentato l’evento a cui hanno presenziato e in cui sono intervenuti anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò, ...

Salva Roma - l’assessore al Bilancio : ‘Dal 2021 scricchiolio dei conti - poi ci sarà il crollo’. Zingaretti : ‘Non è favore alla città’ : “Dal 2021 il Bilancio di Roma inizierà a scricchiolare, poi ci sarà il crollo. Se non ci sarà un intervento in Parlamento al decreto Crescita e in particolare alla norma Salva Roma, lo Stato fra tre anni dovrà sopportare il buco della gestione commissariale”. È la previsione dell’assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, affidata a Il Messaggero. “Questa è la riprova di quanto l’iniziale norma proposta fosse ...