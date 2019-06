Da Eusebio a Messi | passando per Facchetti | Charlton e Gullit Venti illustrazioni dagli

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) VICENZA –che partonoanni 50 e che arrivano ai giorni di oggi. Icone indiscusse del calcio europeo per raccontare il gioco più bello del mondo. DiStefano,per gli anni 70 di Cruijff e Beckenbauer, gli anni 80 die arrivando ai modernie Ronaldo. Ecco i protagonisti della mostra WINNER di Osvaldo Casanova, organizzata in collaborazione con Gate11 e UEFA per celebrare i calciatori e le squadre che hanno fatto la storia delle due più importanti manifestazioni calcistiche continentali: la Uefa Champions League e i Campionati Europei (UEFA European Championship). “Ho fatto il pubblicitario, il grafico, l’illustratore, il copywriter e il vignettista. Ho disegnato e dipinto per la musica, l’editoria, e la pubblicità” racconta Osvaldo Casanova “ma penso che il mio tratto trovi nello sport l’essenza e la ...

exsebio : @ric9dot Comunque a parte gli scherzi, ok che siamo messi male, ma un acquisto come Icardi sarebbe nettamente più s… - Riccardo_ScZ : @post_eusebio Come stiamo messi a resilienza? - vito_groppi : @MarcoOrlandi67 @giovanni_iltrap @Pele Molto meglio Di Stefano, Crujiff, Eusebio, Ronaldo il brasiliano, Messi -