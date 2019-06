Curato con omeopatia | bambino morto di otite | genitori condannati

Morì per l'otite dopo esser stato Curato con l'omeopatia : condannati i genitori : condannati a tre mesi di carcere i genitori di Francesco, il bambino di 7 anni di Cagli (Pesaro Urbino) morto il 27 maggio 2017 per una otite batterica bilaterale curata con l’omeopatia.Lo ha deciso con giudizio abbreviato il gup di Ancona Paola Moscaroli per l’accusa di concorso in omicidio colposo aggravato.La madre e il padre di Francesco non andranno però in carcere: le pene inferiori ai 4 anni di reclusione non lo ...

Magistrati indagati - ex proCuratore antimafia Roberti (Pd) : “Mio partito condanni i suoi esponenti coinvolti”. E attacca Renzi e la sua riforma : Un appello al suo partito affinché condanni i propri esponenti coinvolti nella vicenda dei Magistrati indagati. Ma anche una condanna netta del Renzismo e del suo modo di intendere la giustizia. L’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, neo eurodeputato del Pd, lo dice senza mezzi termini. La sua è un’accusa diretta, pesante, interessata, nonché una richiesta ai media di non abbassare l’attenzione sulla vicenda. ...

Magistrati indagati - gli incontri notturni di Palamara con Lotti&Co. per pilotare le nomine dei proCuratori capo : Molto spesso in albergo, qualche volta a casa della sorella di Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia nei governi Pd. Tanti incontri, almeno tre documentati, specie dal 7 al 16 maggio. Sempre di notte, sempre gli stessi, per decidere a tavolino le nomine dei procuratori capi, spostando voti all’interno del Csm con l’obiettivo di individuare ed eleggere Magistrati controllabili politicamente. Il capotavola è Luca Palamara, ...

Scherma - Grand Prix Mosca 2019 : altra conferma per Luca Curatoli - buona prova di Martina Criscio : Un podio centrato al maschile e uno sfiorato al femminile, è questo il bottino dell’Italia nel Grand Prix di sciabola a Mosca, che ha chiuso la regular season della Coppa del Mondo di Scherma. La prossima settimana i riflettori si sposteranno infatti sui Campionati Italiani di Palermo e poi si entrerà nel vivo dal 17 giugno con gli Europei di Düsseldorf e dal 15 luglio con i Mondiali di Budapest, che come al solito chiuderanno la stagione. Luca ...

Elezioni Firenze 2019 - stravince Nardella : con grandi opere e sicurezza ha osCurato il centrodestra (e uno sfidante debole) : L’isola felice del centrosinistra è ancora lì, intatta. Una grande bolla munita di anticorpi in grado di resistere agli assalti della Lega che dilaga in buona parte d’Italia e soprattutto nella (ex) Toscana rossa. Ed è così che Firenze, culla del renzismo delle origini, dà nuovamente fiducia al sindaco del Partito democratico, Dario Nardella, che secondo le ultime proiezioni dovrebbe essere riconfermato al primo turno evitando quindi un ...

Grave episodio nel mondo del calcio e dei proCuratori : molestie nei confronti di baby calciatori - la posizione dell’UAFA : “In merito alle ultime notizie di cronaca apparse sui giornali nazionali e non, la UAFA, Union Agent Football Association, tiene a rendere nota la sua posizione. Come poc’anzi spiegato, nella giornata di oggi il mondo del calcio e dei procuratori è stato colpito da un Grave, esecrabile e abominevole episodio di molestie sessuali da parte di un agente sportivo nei confronti di almeno tre minorenni. Senza soffermarci ...

Clima - i media hanno trasCurato il secondo sciopero. Peccato : in Italia la costanza non manca : In oltre 120 città Italiane venerdì 24 maggio migliaia di manifestanti, quasi tutti studenti giovanissimi, sono scesi in piazza per il Clima nel secondo “sciopero globale”. L’idea di manifestare nell’antivigilia delle Europee era sembrata forse brillante, ma si è rivelata fallimentare dal punto di vista mediatico. Le dimissioni di Theresa May e altre notizie hanno oscurato lo straordinario numero di manifestazioni e anche ...

Scontri a Genova e botte al cronista - il ProCuratore : "Non ci saranno sconti per nessuno - il clima del G8 è totalmente passato" : Aperti due fascicoli di indagine, una riguarderà il pestaggio di Stefano Origone, l'altra gli antagonisti

Un proCuratore svedese ha formulato una richiesta di arresto nei confronti di Julian Assange - per le accuse di stupro e molestie sessuali : Il procuratore che in Svezia si sta occupando delle indagini per stupro e molestie sessuali nei confronti di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, ha presentato una richiesta di arresto in sua contumacia. Se la richiesta dovesse essere accolta, si

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il proCuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

**Corruzione : ProCuratore Caltanissetta - 'Procura ha lavorato senza condizionamenti'** : Caltanisetta, 10 mag. (AdnKronos) - "Non so di cosa parli la difesa di Montante quando parla di pressioni che ci sono state sul processo Montante, certamente l'ufficio di procura si è mosso in condizione di assoluta libertà senza alcun condizionamento. Abbiamo cercato le prove per ricostruire questo

MPC : avviata inchiesta disciplinare contro proCuratore Lauber : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Scherma - Coppa del Mondo Madrid 2019 : Luca Curatoli per una nuova conferma - Enrico Berrè a caccia del bis : La Coppa del Mondo di sciabola maschile fa tappa a Madrid, dove questo fine settimana si svolgerà il penultimo appuntamento stagionale del circuito. L’Italia sta vivendo una stagione positiva e l’obiettivo in questa gara sarà quello di salire sul podio sia nella prova individuale che in quella a squadre. Andiamo quindi a scoprire le prospettive dei nostri portacolori per questa tappa. L’azzurro più in forma del momento è sicuramente Luca ...

Legittima difesa - verso archiviazione con la vecchia norma a Tivoli. ProCuratore : “Se non basta applicheremo la nuova” : C’è stata l’irruzione “violenta” nell’appartamento con un piede di porco. Tre dei cinque colpi esplosi dalla vittima del furto sono stati sparati all’interno del salone, dove lo stesso figlio del proprietario ha sorpreso i quattro malviventi. Mentre gli inquirenti hanno quasi la certezza che il ragazzino albanese ferito sia stato colpito all’interno della casa, deducendo che gli altri due colpi esplosi nel giardino siano andati a vuoto. Da ...