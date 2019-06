Crash Team Racing Nitro-Fueled si mostra in un esplosivo trailer di lancio

Crash Team Racing Nitro-Fueled : svelato il peso delle versioni Xbox One e Nintendo Switch : Ormai manca davvero poco all'arrivo sul mercato di Crash Team Racing Nitro-Fueled e gli addetti ai lavori hanno svelato il peso delle versioni Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Gamingbolt, se state pensando di giocare a questa nuova versione del Racing con protagonisti Crash e compagni, allora potete tirare un sospiro di sollievo in quanto il gioco occuperà solo 5.7 GB (che è più o meno in linea con gli standard della console). La pagina ...

Crash Team Racing Nitro Fueled mette in mostra due nuovi tracciati in un video gameplay : Crash Team Racing Nitro Fueled torna a puntare i riflettori su di sé con un nuovo filmato di gioco nel quale ci vengono presentati due nuovi circuiti.Come possiamo vedere dal video gameplay pubblicato in occasione della rubrica PlayStation Underground, il Team di sviluppo ha mostrato le modifiche apportati ai circuiti Dragon Mines e Modern Stadium. Si tratta naturalmente di tracciati ritoccati rispetto alle loro controparti originarie, e nel ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled - una piccola anteprima del remake dello storico titolo PlayStation : Una corsa che dura venti anni quella di CTR – Crash Team Racing, ndr -, dai tempi della prima PlayStation. I fan del gioco hanno pregato, sperato e chiesto a gran voce un remake di questo titolo, fan che nel 2019 finalmente vedranno questo loro sogno avverarsi, un regalo per tutti nostalgici dei pomeriggi passati assieme sulla console grigia di Sony. Crash Team Racing Nitro-Fueled, di cui abbiamo potuto provare un primo assaggio nelle ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled : svelati nuovi dettagli sulla modalità avventura : L'uscita dell'atteso Crash Team Racing: Nitro-Fueled è distante poco meno di un mese e lo sviluppatore Beenox, per lenire l'attesa, ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla campagna single player, che tornerà nell'edizione remaster.In un post pubblicato su PlayStation Blog è stata confermata la modalità avventura, dove i giocatori dovranno competere con il nefasto alieno Nitros Oxide.La modalità presenterà le gare dei trofei, le gare dei ...

Il multiplayer di Crash Team Racing Nitro-Fueled si mostra in un nuovo video : Il Racing (arcade) Crash Team Racing Nitro-Fueled è stato protagonista di un recente trailer che mostra la modalità multiplayer in azione. Il video è stato condiviso da PlayStation Access.Come riporta Spark Chronicles, il video dura circa 10 minuti ed oltre a mostrare le varie opzioni per le sfide multiplayer, ci da un'idea delle varie piste e piloti che saranno a disposizione nel gioco completo, che ricordiamo sarà disponibile a giugno. Il ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled - prova : Non importa quale rombo di motore bicilindrico abbia scandito i pomeriggi della vostra infanzia: quel che rimane del kart game da salotto è un fiume di ricordi legati alle gomitate sul divano, al piacere sadico che si provava nel vedere un mezzo avversario perdere il controllo e ai muscoli tesi nel momento in cui si realizzava di essere nel mirino degli inseguitori.Tra una pugnalata alle spalle e un'amicizia rovinata, numerosi titoli si sono ...

Crash Team Racing Nitro Fueled sfreccia in un nuovo video gameplay : Poco più di un mese ci divide dall'uscita dell'atteso Crash Team Racing Nitro Fueled, l'edizione remastered dell'originale Crash Team Racing, e per lenire l'attesa, ecco spuntare in rete un nuovo video gameplay.Il filmato, pubblicato dal canale YouTube Super GT, si focalizza sulle gare, ovvero la modalità principale del gioco. Il video ci offre un nuovo sguardo alle famose piste del titolo originale e ai vari bonus che si possono ottenere ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled si mostra in un video dedicato alla personalizzazioni dei kart : Per la prima volta, gli appassionati di Crash Team Racing avranno l'opportunità di personalizzare i loro kart e i loro personaggi in Crash Team Racing Nitro-Fueled!Crash Team Racing Nitro-Fueled offrirà ai giocatori una varietà di modi per mescolare e abbinare le diverse componenti dei kart, ruote, verniciature, adesivi e persino aggiungere stickers ai kart. Ora i fan, sia quelli nuovi che quelli che per primi si sono innamorati del classico ...

