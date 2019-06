Cos’è stato lo sbarco in Normandia 75 anni fa e perché si chiama D-day

wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) Lo(foto: ©Girella/Lapresse) Il destino non si decide mai in un ventiquattr’ore, ma se non ci fosseil D-day la nostra vita sarebbe stata sicuramente molto diversa. Il 6 giugno del 1944, esattamente 75fa, gli alleati sbarcarono infatti in, dando inizio alla liberazione dell’Europa dall’occupazione nazifascista durante la Seconda guerra mondiale. L’evento è passato alla storia come D-Daynel gergo militare inglese questo termine indica l’inizio di una missione. Molti lo conoscono anche come “il giorno più lungo”così lo ribattezzò Erwin Rommel, il generale nazista a capo delle forze tedesche, in un discorso con un suo sottoposto. “Le prime ventiquattr’ore dell’invasione saranno decisive: per gli alleati, come per la Germania, quello sarà il giorno più lungo”. LoinNel 1944 l’esercito tedesco ...

