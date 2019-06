Cosa rischia l’Italia con la procedura per debito eccessivo

Miccoli nei guai - chiesta la conferma della condanna per i contatti con soggetti mafiosi : Cosa rischia : Fabrizio Miccoli nei guai. ll sostituto procuratore generale Ettore Costanzo ha chiesto oggi alla quarta sezione della Corte d’appello di Palermo la conferma della condanna a tre anni e sei mesi per l’ex attaccante rosanero. Tra i motivi della scelta, i rapporti di frequentazione assidua con personaggi legati a esponenti di cosa nostra, contatti ambigui con il figlio di un mafioso latitante per recuperare un credito, la frase ...

Giro d’Italia 2019 - Miguel Angel Lopez picchia un tifoso : Cosa rischia il colombiano? Tra multe e squalifiche : Miguel Angel Lopez è stato uno dei grandi protagonisti della ventesima tappa del Giro d’Italia 2019, il colombiano ha preso a schiaffi il tifoso che lo ha fatto cadere dalla bicicletta mentre stava affrontando la salita conclusiva. L’alfiere dell’Astana si stava ben comportando sulle rampe del Monte Avena e voleva giocarsi la vittoria ma all’improvviso uno spettatore stupido si è messo a correre accanto a lui, è ...

Marco Carta arrestato per furto aggravato : Cosa rischia il cantante : Ha fatto subito il giro di siti e quotidiani la notizia dell’arresto di Marco Carta. Il cantante sardo, 34 anni, è stato arrestato venerdì sera dalla polizia locale a Milano con l’accusa di furto aggravato. È stato bloccato da un addetto alla sicurezza della Rinascente mentre cercava di uscire, insieme a una donna di 53 anni, con sei magliette per un valore di 1200 euro. Dalle t-shirt erano stati tolti i dispositivi antitaccheggio ma non ...

Cosa rischiano l'euro e le banche italiane dopo il voto europeo : Milano. “Se queste elezioni cementassero l'aumento del populismo nell'Unione europea, è probabile che l'ulteriore livello di incertezza si ripercuoterà sui calcoli a più lungo termine degli investitori sulla futura crescita europea e sulla sopravvivenza della zona euro”. Così il gruppo d'investiment

Julian Assange incriminato con 17 nuovi capi d’accusa : Cosa rischia il fondatore di Wikileaks : Julian Assange è stato incriminato negli Stati Uniti. Nei confronti del fondatore di Wikileaks sono stati presentati 17 capi d'accusa sulla base dell'Espionage Act per avere cospirato per ottenere e pubblicato informazioni classificate. Se rinvenuto colpevole rischia 10 anni per ogni capo d'accusa.

Silvio Berlusconi - coltellata a Giorgia Meloni da Bruno Vespa : "Non votatela - Cosa rischia l'Italia" : Silvio Berlusconi attacca in diretta da Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno l'alleata Giorgia Meloni: "Vuole mettere in risalto il suo partito perché teme di non poter arrivare il 4 per cento. Mi ha sorpreso questo atteggiamento della Meloni che si spiega solo con una grande paura, perché sa bene

Genitori iperprotettivi - Cosa rischiano i bambini : Cogliete i feedback di chi vi sta intornoDistinguete la paura dall’educazioneMollate un po’ la presaSiate consapevoli che la vita è imprevedibileMolte mamme e molti papà sono iperprotettivi nei confronti dei loro figli. Un atteggiamento che rischia spesso di creare conseguenze negative sul loro sviluppo. «Il pericolo principale che si corre è che i bambini non crescano. Ciò può accadere sia se mamma e papà non li sostengono nelle loro istanze ...

Economisti al governo Conte : Dica Cosa vuole fare : alzare tasse - rivedere spesa o rischiare una crisi : Le università hanno scritto una lettera-appello indirizzata al governo Conte, pubblicata su Repubblica.it: "Occorre che il governo chiarisca quale strada intende percorrere: se aumentare ora la pressione fiscale, rischiare una crisi finanziaria o, infine, impegnarsi in una seria revisione della spesa pubblica e delle promesse elettorali. Questi problemi riguardano le famiglie e le imprese italiane e prescindono da interessi di parte e ...

Che tempo che fa - un errore politico chiudere lo show di Fabio Fazio? Ecco Cosa si rischia : Come diceva Talleyrand è peggio di un crimine: è un errore politico. C'è qualcosa di spiazzante, c'è evidentemente l' irrequietezza d' un'ancora incerta geografia del potere in Rai nella decisione di tagliare tre puntate del lunedì al programma di Fabio Fazio, Che fuori tempo che fa. Premessa dovero

Grande Fratello - puntata drammatica per Francesca De Andrè : Cosa deve affrontare - si rischia il caos : Mancano poche ore alla sesta puntata del Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Una puntata dove al centro, ancora una volta, ci sarà Francesca De Andrè, protagonista di mille polemiche e altrettanti gossip. In studio al GF si affronterà la questione del presunto tradimento del fid

Luciano Moggi - perché l'Inter adesso non può sbagliare : Cosa rischia davvero Spalletti : È proprio strano il mondo del calcio, sia per chi lo vive da dentro sia per chi lo racconta. Le notizie si propagano con la velocità del fulmine e vengono lette con voracità e così, quando mancano, qualcuno le deve creare, magari corredandole con proprie impressioni che spesso non hanno niente a che

Giulio Tremonti e 'Le tre profezie' : il manifesto sovranista - ecco Cosa rischia l'Italia : ... non si amò né Roma né il mondo, ..., e quando Roma fu lo stesso che il mondo, non fu patria di nessuno e i cittadini Romani, avendo per patria il mondo, non ebbero nessuna patria': la crisi della ...

Giulio Tremonti e "Le tre profezie" : il manifesto sovranista - ecco Cosa rischia l'Italia : Uomo alieno alla modestia vivaddio senza torto, il primo dettaglio che di Giulio Tremonti salta all' occhio è che parla in pubblico come un libro stampato, con la voluttà di essere comprensibile conservando tutta l' arroganza di cui è capace; e che, ugualmente, i libri che manda in stampa sono scrit