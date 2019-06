Cosa pensa il pubblico romeno de Il Sindaco | il film che ha illuso Salvini

Avanti così o elezioni anticipate? Cosa pensano gli italiani del governo : Per la maggioranza assoluta degli italiani l'esperienza del governo Conte deve proseguire: per il 31% dovrebbe andare Avanti così; per il 20% con una ridefinizione della squadra di ministri. Poco più di 4 cittadini su 10 ritengono, invece, che sarebbe meglio aprire la crisi e tornare alle urne. Sono i dati che emergono dall'indagine dell'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, che ha analizzato gli umori dell'opinione pubblica sul futuro ...

Jin dei BTS ha pubblicato la nuova canzone “This Night” : ecco Cosa ne pensano i fan : Puoi ascoltarla qui ;) The post Jin dei BTS ha pubblicato la nuova canzone “This Night”: ecco cosa ne pensano i fan appeared first on News Mtv Italia.

“Ecco Cosa pensano di te”. GF - Malgioglio durissimo con la De André : ne esce a pezzi : Ancora scintille tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. L’opinionista e la concorrente del Grande Fratello (forse la più chiacchierata in assoluto) hanno avuto un confronto talmente acceso al punto che Barbara D’Urso si è vista costretta a intervenire. Malgioglio ha fatto notare in più di un’occasione quanto non gli piacesse l’atteggiamento della nipote di Faber nella Casa, ma nel corso della puntata di lunedì 3 giugno, quella della ...

X-Factor : ecco chi saranno i nuovi giudici. Cosa ne pensate? : Giudici X Factor 2019, il tavolo è completo: ecco i quattro nomi ufficiali Chi sono i giudici di X Factor 2019? Niente più ipotesi, non soltanto voci di corridoio: il programma ha ufficializzato la... L'articolo X-Factor: ecco chi saranno i nuovi giudici. Cosa ne pensate? proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cosa pensano i giapponesi della fusione Fca-Renault : Roma. Solo domani il consiglio di amministrazione di Nissan esaminerà il piano di fusione alla pari tra Renault, sua azionista di maggioranza, e Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Un’apparente freddezza che potrebbe preludere a due scenari: l’ingresso a pieno titolo nell’accordo, dettato anche dal fat

Rifiuti - dopo il caso fanghi è il turno di sfalci e potature. Cosa ne pensano i cinquestelle? : dopo i fanghi da depurazione anche gli sfalci e le potature. Ma andiamo con ordine. Già più volte ci siamo occupati dei fanghi di depurazione contaminati utilizzati in agricoltura che, con una inopinata aggiunta al decreto Genova di ottobre-novembre 2018, e in totale contrasto con la posizione assunta dai 5stelle prima di andare al governo con la Lega, sono stati legittimati anche quando contengono sostanze tipicamente industriali e pericolose ...

Rifiuti - dopo i fanghi esplode il caso sfalci e potature. Cosa ne pensano i cinquestelle? : dopo i fanghi da depurazione anche gli sfalci e le potature. Ma andiamo con ordine. Già più volte ci siamo occupati dei fanghi di depurazione contaminati utilizzati in agricoltura che, con una inopinata aggiunta al decreto Genova di ottobre-novembre 2018, e in totale contrasto con la posizione assunta dai 5stelle prima di andare al governo con la Lega, sono stati legittimati anche quando contengono sostanze tipicamente industriali e pericolose ...

Jorginho - l’agente : “Jorginho e Sarri alla Juve? I tifosi napoletani devono pensare alla propria squadra - invece di guardare Cosa accade in casa Juve! È un professionista - non un tifoso del Napoli…” : L’ag. di Jorginho sul futuro del suo assistito Joao Santos, agente di Jorginho è intervento a Radio Marte nella trasmissione Si gonfia la rete. Ecco quanto ha dichiarato: “Jorginho e Sarri alla Juve? No, Sarri è concentrato sulla finale di Europa League, non pensa al mercato. La stagione al Chelsea è stata incredibile: il terzo posto e la finale di Europa League sono risultati importantissimi”. “Jorginho è un ...

Elettra Lamborghini a The Voice : ecco Cosa ne pensa il fidanzato : The Voice, Elettra Lamborghini tra vita privata e tv: la cantante parla del fidanzato Afrojack Elettra Lamborghini è stata sicuramente una delle scommesse più vinte quest’anno a The Voice. La cantante, con la sua genuinità e il suo modo di fare, è riuscita a conquistare il pubblico da casa, divertendo e intrattenendo anche gli ospiti […] L'articolo Elettra Lamborghini a The Voice: ecco cosa ne pensa il fidanzato proviene da Gossip e ...

Guendalina Canessa e il dietrofront al Grande Fratello 2019 : «Mi manca Francesca De Andrè. Ho fatto qualCosa di impensabile» : “Volevo ringraziare tutti, le persone che mi hanno scritto cose belle e quelle che me le hanno scritte brutte. E’ tutto perfettamente semplice e in ordine per me, solo che quando sei all’interno della Casa, è vero che sono passati 12 anni e mi ero quasi dimenticata, sei dentro a una bolla”, Guendalina Canessa è uscita dal Grande Fratello 2019 dove è entrata come “disturbatrice” all’insaputa degli altri reclusi, che pensavano fosse una ...

Ronaldo avrebbe rivelato alla Juventus Cosa pensa di Allegri : nessun pregiudizio su di lui : L'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus la scorsa stagione è stato sicuramente di grande impatto non solo a livello mediatico, ma ovviamente anche sotto l'aspetto tecnico, con il portoghese che anche a Torino ha mostrato tutte le sue qualità da fuoriclasse soprattutto in Champions League, nonostante non sia riuscito a trascinare la squadra fino in fondo alla competizione. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, oltre ad ...

Guendalina Canessa e il dietrofront al Grande Fratello 2019 : «Mi manca Francesca De Andrè. Ho fatto qualCosa di impensabile» : ?Volevo ringraziare tutti, le persone che mi hanno scritto cose belle e quelle che me le hanno scritte brutte. E? tutto perfettamente semplice e in ordine per me, solo che quando sei...

Papa Francesco e l'elemosiniere - la rivolta segreta in Vaticano : "Perché molti non possono dire Cosa pensano" : Il Vaticano fa muro intorno a Don Corrado, l'elemosiniere del Papa pro-abusivi. Ufficialmente, Papa Francesco non ha commentato il gesto ribelle di monsignor Konrad Krajewski, che si è calato nel pozzetto di un palazzo romano occupato abusivamente per riallacciare i collegamenti elettrici staccati d

Edmondo Cirielli : Cosa pensano Franco Roberti e Nicola Zingaretti di indagine su Alfieri? : “Da organi di stampa apprendiamo che l’ex sindaco di Agropoli Franco Alfieri, oggi candidato sindaco a Capaccio, in provincia di