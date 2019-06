Contrordine sull’isteria | la causa è neurochimica e non psicologica

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) La ricerca italiana ‘smentisce‘ Freud. Uno studio tricolore stravolge infatti le ipotesi finora più accreditate sull’origine dell’isteria: le sue cause non sarebbero psicologiche bensì neurochimiche, legate all’alterazione dei livelli di un neurotrasmettitore nel cervello, quindi misurabili e forse contrastabili con farmaci mirati. La scoperta è pubblicata su ‘Neurology’, rivista dell’Accademia americana di neurologia, e porta la firma dei ricercatori del Centro ‘Aldo Ravelli’ dell’università Statale di Milano, Asst Santi Paolo e Carlo. “Il lavoro – annunciano gli autori – individua una corrispondenza tra aumento di glutammato nelle aree cerebrali che appartengono al sistema limbico e la gravità di alcune alterazioni psicologiche in pazienti con disturbo neurologico funzionale“. L’isteria, ...