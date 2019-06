Confcommercio avverte il Governo | Se aumenta l' Iva crolla tutto

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) É come posizionare un castello di carte in mezzo a uno tsunami. Effetto polverizzazione. Se si identificano le carte con un’economia già fragile e lo tsunami con l’aumento dell’Iva quello che viene polverizzato è il sistema Paese. Assemblea annuale di, auditorium di via della Conciliazione a Roma. Il presidente Carlo Sangalli stana ilsul tema chiave della manovra e dei conti pubblici e mette in fila tutti i rischi legati a un aumento dell’imposta: crescita zero nel 2020, passaggio dalla già desolante stagnazione alla “crisi conclamata”, 51 miliardi di tasse in più. Non si deve fare, non si può fare. Caro- è il messaggio a Luigi Di Maio, presente, e a Matteo Salvini, assente e lontano dai selfie dell’anno scorso - basta “stanchezza e mancanza di ...

